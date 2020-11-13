В Украине проживают до 400 этнических кубинцев. Они знакомят украинцев с культурой латиноамериканских танцев и кубинской музыки.

Кубинское сообщество начало формироваться в Украине с 1960-х годов. Об этом читайте в истории из цикла о национальных сообществах от Ukraīner.

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Тогда благодаря студенческим программам обмена между Кубой и Советским Союзом кубинцы приезжали учиться в том числе и в украинские вузы – на инженерные и военные специальности. Однако были и те, кто покинул Кубу из-за несогласия с диктаторским режимом тогдашнего лидера Фиделя Кастро.

Среди них – лидер музыкальной группы Habana Нельсон Караско. В свое время он стал первым кубинцем, который открыл кубинское заведение в Украине, а также, как он сам шутит, первым лидером музыкальной группы без музыкального образования.

Я скучаю по Кубе. Скучаю по детству, по всему, что там со мной бывало. И стараюсь с музыкой вернуться в те далекие времена,

– рассказал Нельсон Караско.

Зажигательные ритмы в крови у каждого жителя Кубы. Именно представители кубинской общественности, приехавшие в Украину еще в советское время, открыли первую школу латиноамериканских танцев в независимой Украине, которая впоследствии выросла в целую сеть школ.



Что известно о жизни кубинцев в Украине / Фото Ukraиner

"Социальные танцы – это большой вирус с положительной энергетикой, который бурлит внутри конкретного украинского общества, чтобы люди начали понимать друг друга, ценили себя, как отдельный человек и как народ", – подчеркнул Рейнальдо Пауэль, основатель школы латиноамериканских танцев.

Каждые два года Рейнальдо организует сальса-туры на Кубу, благодаря которым все больше кубинцев узнают об украинцах как самостоятельной нации, а украинцы имеют возможность увидеть жизнь на острове такой, какой она есть.

Узнайте больше о жизни кубинцев в Украине: видео Ukraиner

Справка. Ukraиner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.