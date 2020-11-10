Падение курса гривны к доллару на протяжении последних месяцев было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. В Нацбанке Украины не видят катастрофы и утверждают, что рынок функционирует хорошо.

Девальвацию можно частично объяснить пандемией COVID-19 и общим негативным фоном в мире. Об этом сообщил изданию "Минфин" директор департамента открытых рынков Алексей Лупин.

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Аппетит к риску упал

По его словам, аппетит к риску упал, и инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны.

Это приводит, в частности, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг,

- отметил Лупин.

Внутренние факторы

Также на ситуацию повлияли и внутренние факторы, например, рост государственных расходов. В середине лета 2020 года на едином казначейском счету было 75 миллиардов гривен, сейчас остаток – примерно 15 миллиардов гривен.

По мнению эксперта, такие активные бюджетные расходы создают спрос на валютном рынке.

Важно! Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 10 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 11 копеек. Это на 3 копейки меньше по сравнению с курсом в понедельник.

Аграрный цикл

Связывают девальвацию и с аграрным циклом: от урожая до урожая. Лупин подтвердил: "Лето – не лучший период с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике".

Также он добавил, что в любом случае никакой катастрофы нет. Несмотря на внешний и внутренний фоны, валютный рынок функционирует очень хорошо.