Стремительное падение курса гривны: в НБУ объяснили причину
Падение курса гривны к доллару на протяжении последних месяцев было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. В Нацбанке Украины не видят катастрофы и утверждают, что рынок функционирует хорошо.
Девальвацию можно частично объяснить пандемией COVID-19 и общим негативным фоном в мире. Об этом сообщил изданию "Минфин" директор департамента открытых рынков Алексей Лупин.
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Аппетит к риску упал
По его словам, аппетит к риску упал, и инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны.
Это приводит, в частности, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг,
- отметил Лупин.
Внутренние факторы
Также на ситуацию повлияли и внутренние факторы, например, рост государственных расходов. В середине лета 2020 года на едином казначейском счету было 75 миллиардов гривен, сейчас остаток – примерно 15 миллиардов гривен.
По мнению эксперта, такие активные бюджетные расходы создают спрос на валютном рынке.
Аграрный цикл
Связывают девальвацию и с аграрным циклом: от урожая до урожая. Лупин подтвердил: "Лето – не лучший период с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике".
Также он добавил, что в любом случае никакой катастрофы нет. Несмотря на внешний и внутренний фоны, валютный рынок функционирует очень хорошо.
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