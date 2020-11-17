Работая над вопросом удешевления бензина, мы часто слышим и читаем в комментариях, что бензин не подешевеет.

Потому что никогда не дешевел, потому что не верят власти, потому что нет оснований, так как цены на все растут, так как доллар к гривне не снижается. Такие аргументы мы слышим очень часто, говорит Юлия Пидкоморна.

Разберемся детальнее. Основу цены бензина или сжиженного газа составляет его стоимость на границе. По данным международных котировок последнего периода тонна бензина стоит дешевле чем сжиженный газ. Но на АЗС сжиженный газ наоборот вдвое дешевле бензина. Кажется, что это какая-то ошибка, но нет, вся причина в размерах налогов, формирующих конечную цену.

На сжиженный газ акцизный налог составляет 52 евро за 1000 литров, что в четыре раза меньше, чем на бензин, для которого установлена ​​ставка 213,5 евро за 1000 литров. При этом газ Украина на 80% импортирует, и большая его часть из России.

Изменение налогов влияет на изменение цены, которую платит конечный потребитель, поскольку акциз и НДС являются ее составляющими. Если мы выровняем все ставки до уровня 139,5 евро/1000л, а это ставка для дизельного топлива, то на бензин акциз уменьшится на 74 евро/1000л.

Уменьшение акциза напрямую уменьшит конечную цену бензина (74*33,14/1000 + 74*33,14/1000*20% НДС) на 2,94 грн на литре (курс НБУ 33,14 грн за евро).

Поэтому даже пользователи автомобилей с ГБО, которые также используют бензин, будут экономить на топливе (от 200 до 1000 грн в год).

Чтобы удешевить бензин, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4098, который предлагает уравнять акциз на уровне 139,5 евро за 1000 литров.

Наша общая задача – добиться одобрения этого законопроекта в этом году. На данный момент он уже три месяца находится в комитете ВР.