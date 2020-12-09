Пророссийский реванш в 2014 году вернул почти политически умершего Виктора Медведчука. Все началось с его официального статуса того, кто отвечает за переговоры с Владимиром Путиным.

Была договоренность о разделе украинских электоральных симпатий. То есть Медведчуку дали не только возможность вести диалог с Путиным, но и политический фундамент. Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

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Реванш пророссийской власти начался еще в 2014 году с приходом Петра Порошенко, отметил эксперт. По его словам, бывший президент воспользовался ситуацией, которая возникла во время Майдана, в частности коррупционно-олигархическим реваншем.

Коррупционное государство вернулось, а Порошенко всю политическую жизнь мечтал возглавить его, ведь понимал, что президент и его команда становятся главными "добытчиками выгоды", сказав Гайдай.

Ему (Медведчуку, – 24 канал) вернули или передали бизнес под управление, как минимум 3 телеканала. Я точно знаю, что сначала они отошли под контроль администрации Порошенко,

– сообщил политтехнолог.

Сергей Гайдай рассказал, что лично общался с владельцем ZIK Петром Дыминским, который сказал, что Порошенко требовал передать телеканал. По словам эксперта, контроль над NewsOne Медведчук получил благодаря тому, что "убрали Мураева".

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