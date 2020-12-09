Почему Медведчуку вернули телеканалы: ответ политтехнолога
Пророссийский реванш в 2014 году вернул почти политически умершего Виктора Медведчука. Все началось с его официального статуса того, кто отвечает за переговоры с Владимиром Путиным.
Была договоренность о разделе украинских электоральных симпатий. То есть Медведчуку дали не только возможность вести диалог с Путиным, но и политический фундамент. Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале высказал политтехнолог Сергей Гайдай.
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Реванш пророссийской власти начался еще в 2014 году с приходом Петра Порошенко, отметил эксперт. По его словам, бывший президент воспользовался ситуацией, которая возникла во время Майдана, в частности коррупционно-олигархическим реваншем.
Коррупционное государство вернулось, а Порошенко всю политическую жизнь мечтал возглавить его, ведь понимал, что президент и его команда становятся главными "добытчиками выгоды", сказав Гайдай.
Ему (Медведчуку, – 24 канал) вернули или передали бизнес под управление, как минимум 3 телеканала. Я точно знаю, что сначала они отошли под контроль администрации Порошенко,
– сообщил политтехнолог.
Сергей Гайдай рассказал, что лично общался с владельцем ZIK Петром Дыминским, который сказал, что Порошенко требовал передать телеканал. По словам эксперта, контроль над NewsOne Медведчук получил благодаря тому, что "убрали Мураева".
Связанные с Медведчуком телеканалы: коротко
- Телеканал NewsOne принадлежит нардепу от ОПЗЖ и правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку.
- В то же время под контролем Медведчука находятся еще два телеканала – "112 Украина" и ZIK.
- В январе 2020 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеочередную проверку телеканалам ZIK и "112 Украина" за разжигание вражды.
- Впоследствии Нацсовет оштрафовал NewsOne за рассказ ведущего телеканала о том, что войну на Донбассе якобы "развязала Украина".
- Недавно внеплановую проверку назначили телеканалу ZIK. Поводом стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни".
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