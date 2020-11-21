В киберполиции рассказали, что супруг Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился и восстановился в должности в течение 10 дней абсолютно законно. При этом он получил помощь в размере 774 тысячи гривен.

Детали инцидента

Колесник уволился с Нацполиции 30 сентября. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Причиной стало то, что должность, которую занимал Колесник, перевели в категорию госслужащих. Целью было приблизить подразделения киберполиции к общественности. Чтобы реализовать замысел, должность сократили и объявили на нее конкурс.

Вскоре после увольнения муж Венедиктовой подал заявление для участия в конкурсе. Однако до этого он должен был сдать в департаменте киберполиции служебную документацию, специальные средства, оружие и тому подобное. Именно поэтому Колесник приезжал на прежнее место работы.

Кроме того, ему пришлось еще раз прибыть в департамент на конкурсное собеседование. Всего заявку на участие в конкурсе подали 11 кандидатов, но только 4 из них пригласили на собеседование.

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Победителем конкурса стал Колесник.

Однако в полиции не сообщили, почему муж Венедиктовой при увольнении получил немалые деньги.

Какие выплаты получил Колесник

608 тысяч гривен – разовая помощь при увольнении;

103 тысячи гривен – выплаты и компенсации за неиспользованные отпуска и премии;

60 тысяч гривен – на оздоровление и решение бытовых проблем.

Что было раньше