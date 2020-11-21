В киберполиции рассказали, почему супруг Венедиктовой уволился и восстановился в должности
В киберполиции рассказали, что супруг Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился и восстановился в должности в течение 10 дней абсолютно законно. При этом он получил помощь в размере 774 тысячи гривен.
Детали инцидента
Колесник уволился с Нацполиции 30 сентября. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Причиной стало то, что должность, которую занимал Колесник, перевели в категорию госслужащих. Целью было приблизить подразделения киберполиции к общественности. Чтобы реализовать замысел, должность сократили и объявили на нее конкурс.
Вскоре после увольнения муж Венедиктовой подал заявление для участия в конкурсе. Однако до этого он должен был сдать в департаменте киберполиции служебную документацию, специальные средства, оружие и тому подобное. Именно поэтому Колесник приезжал на прежнее место работы.
Кроме того, ему пришлось еще раз прибыть в департамент на конкурсное собеседование. Всего заявку на участие в конкурсе подали 11 кандидатов, но только 4 из них пригласили на собеседование.
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Победителем конкурса стал Колесник.
Однако в полиции не сообщили, почему муж Венедиктовой при увольнении получил немалые деньги.
Какие выплаты получил Колесник
- 608 тысяч гривен – разовая помощь при увольнении;
- 103 тысячи гривен – выплаты и компенсации за неиспользованные отпуска и премии;
- 60 тысяч гривен – на оздоровление и решение бытовых проблем.
Что было раньше
- Журналисты Bihus.Info обнаружили, что Колесник уволился и восстановился в должности в киберполиции в течение 10 дней. При этом он получил немалую денежную компенсацию.
- Журналисты также зафиксировали, что когда муж Венедиктовой был уволен, его автомобиль оставался припаркованным возле департамента.
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