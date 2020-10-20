В Верховной Раде нарушили регламент и вовремя не рассмотрели бюджет на 2021 год. В оппозиции отмечают, что это сделали из скрытых мотивов.

Документ сняли с рассмотрения за несколько дней до голосования. Согласно закону, 20 октября 2020 года – последний день, когда это можно было сделать, говорится в эфире 24 канала.

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Официальной причиной стала высокая заболеваемость депутатов COVID-19. Из-за этого многие из них не смогли прийти на профильный комитет, без которого вопрос не могут поднять в зале.

Что об этом говорят во фракциях

"Голос"

Представители оппозиции отмечают, что в коалиции просто не хватает голосов.

"В этой мономеншести или монобольшести нет голосов. Оправдание, что комитет не собрался, сделал это позже или сейчас идет на изоляцию – это стремление не иметь стыда перед выборами", – заявил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Слуга народа"

В партии признают, что проект бюджета "хромает". Нардепы из монобольшести убеждены, что в первую очередь проблема заключается в повышении минимальной зарплаты, которую заложили в проект.

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Они заявляют, что из-за ее роста повысят и налоги, которые должны платить предприниматели.

"Европейская Солидарность"

По мнению депутата Нины Южаниной, некоторые ошибаются, когда говорят о доходной части. По ее словам, больше налоговой нагрузки устанавливать нельзя, ведь бизнес его не выдержит. Как отметила Южанина, для этого есть государственные предприятия, которые во многих странах "вытягивают" львиную часть бюджета.

Какие показатели заложили в документе

Инфляция – 7,3%;

Курс доллара – 29,1 гривны;

Доходы – 1071 миллиард гривен;

Расходы – 1350 миллиардов гривен.

Это означает, что Украина получит рекордный дефицит – 270 миллиардов гривен. Во фракции "Голос" не исключают, что Нацбанк будет вынужден печатать деньги.

Как решить проблему

Чтобы уменьшить "дыру", председатель профильного комитета Даниил Гетманцев нашел выход. Он предложил взять средства из поступлений с таможни и игорного бизнеса 89 миллиардов.



Даниил Гетманцев / Фото из Фейсбука депутата

Эти деньги пойдут на решение главных проблем проекта:

► расходы, которые являются завышенными;

► размер дефицита и источники его наполнения;

► доходы, которые согласно одним статьям являются завышенными, а в соответствии с другими – заниженными.

В то же время он отметил, что расходы на медицину являются преуменьшенными, поэтому их надо увеличить.

Когда рассмотрят бюджет

Комитет таки соберется в ближайшее время, чтобы рассмотреть проект бюджета. Уже после местных выборов депутаты проголосуют за смету в первом чтении и рассмотрят более 2 тысяч правок к нему.



Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала