В Украине с 14 ноября начал действовать режим карантина выходного дня. Он принес много новых ограничений, но работа общественного транспорта, в частности метро, продолжается. Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что таких жестких ограничений страна бы не выдержала.

Вопрос о том, почему правительство решило не запрещать работу метро на выходные, Максим Степанов пояснил во время своего ежедневного брифинга, сообщает 24 канал.

К слову Минздрав: Украина не выдержит жесткого карантина

Сейчас многие так называемые эксперты начали разводить демагогию, что делать с метро, что делать с транспортом в будние дни. Но транспорт и метро – это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить,

– заявил Максим Степанов.

По его словам, такие жесткие ограничения фактически будут означать полный локдаун, которого наше государство банально не выдержит.

К слову, в Украине раньше не работало метро. Его закрыли в рамках жесткого карантина в марте – мае 2020 года. В рамках ослабления карантина работу подземки возобновили.

Перечень ограничений в карантин выходного дня / инфографика 24 канала