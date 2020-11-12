Почему нет кворума на заседаниях КСУ: СМИ назвали причину
На заседаниях Большой палаты Конституционного Суда нет кворума из-за коронавируса. По причине болезни среди судей заседание не могут провести.
Причина отсутствия кворума – якобы не демарш судей, а болезнь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в суде.
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Глава КСУ и часть судей находятся на самоизоляции из-за подтвержденного диагноза COVID-19. Еще ряд судей ждут результаты теста, поскольку у них симптомы коронавируса.
По информации источника, в ближайшее время не планируют заседаний Большой палаты. К слову, судья КСУ Игорь Слиденко отметил, что последний раз кворум на заседаниях был в понедельник.
Мне достоверно известно о двух случаях COVID-19 среди судей Конституционного Суда,
– заметил Следенко.
Что этому предшествовало
- Конституционный Суд несколько раз, в частности, 9 и 10 ноября, не смог провести заседание из-за отсутствия кворума.
- Судьи намеревались рассмотреть "земельные" статьи, а также дело об официальном толковании понятия "достойные условия жизни".
Скандал вокруг КСУ: что надо знать
- Ранее Конституционный Суд внес определенные изменения в антикоррупционное законодательство.
- В частности, отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях и значительно ограничил полномочия НАПК.
- Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО и внес в парламент законопроект об увольнении судей.
- Альтернативный законопроект о разрешении ситуации с КСУ предложил спикер Рады Дмитрий Разумков.
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