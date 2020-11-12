На заседаниях Большой палаты Конституционного Суда нет кворума из-за коронавируса. По причине болезни среди судей заседание не могут провести.

Причина отсутствия кворума – якобы не демарш судей, а болезнь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в суде.

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Глава КСУ и часть судей находятся на самоизоляции из-за подтвержденного диагноза COVID-19. Еще ряд судей ждут результаты теста, поскольку у них симптомы коронавируса.

По информации источника, в ближайшее время не планируют заседаний Большой палаты. К слову, судья КСУ Игорь Слиденко отметил, что последний раз кворум на заседаниях был в понедельник.

Мне достоверно известно о двух случаях COVID-19 среди судей Конституционного Суда,

– заметил Следенко.

Что этому предшествовало

Конституционный Суд несколько раз, в частности, 9 и 10 ноября, не смог провести заседание из-за отсутствия кворума.

Судьи намеревались рассмотреть "земельные" статьи, а также дело об официальном толковании понятия "достойные условия жизни".

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