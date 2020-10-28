Почему разрешили продажу билетов на поезда из красной зоны: объяснение Криклия
Укрзализныця возобновила движение на большинстве ранее закрытых станций, которые находятся в красной зоне. Теперь туда снова будут курсировать поезда. Все из-за того, что компания лучше всех соблюдает карантинные требования.
А также, в поездах есть социальная дистанция и нет большого скопления людей. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет ТСН.
Важно Укрзализныця возобновляет движение поездов из почти всех ранее закрытых станций
По словам министра, дело в том, что возникают определенные сложности. В частности с контролем количества пассажиров. На автобусных маршрутах, которые курсируют между городами и внутри области, их проследить значительно труднее.
Большинство ограничений сняли, потому что на Укрзализныце соблюдаются карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок,
– отметил Криклий.
Насчет электричек
В электричках часто билеты можно купить просто во время движения. С этим также возникают проблемы. Поэтому министр подчеркнул, что там нужно усилить контроль. В частности, надо продавать билеты заблаговременно на отдельные посадочные места.
Карантин: обновленные карантинные зоны и ограничения / Инфографика 24 канала