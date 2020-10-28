Укрзализныця возобновила движение на большинстве ранее закрытых станций, которые находятся в красной зоне. Теперь туда снова будут курсировать поезда. Все из-за того, что компания лучше всех соблюдает карантинные требования.

А также, в поездах есть социальная дистанция и нет большого скопления людей. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет ТСН.

Важно Укрзализныця возобновляет движение поездов из почти всех ранее закрытых станций

По словам министра, дело в том, что возникают определенные сложности. В частности с контролем количества пассажиров. На автобусных маршрутах, которые курсируют между городами и внутри области, их проследить значительно труднее.

Большинство ограничений сняли, потому что на Укрзализныце соблюдаются карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок,

– отметил Криклий.

Насчет электричек

В электричках часто билеты можно купить просто во время движения. С этим также возникают проблемы. Поэтому министр подчеркнул, что там нужно усилить контроль. В частности, надо продавать билеты заблаговременно на отдельные посадочные места.

Напомним. Укрзализныця разрешила продажу билетов с большинства станций, которые находятся в красной зоне. Теперь можно выезжать из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Карантин: обновленные карантинные зоны и ограничения / Инфографика 24 канала