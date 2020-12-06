Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак вспомнил неудачную операцию по освобождению Иловайска 2014 года, которой он тогда командовал. По словам генерал-полковника, россияне тогда предлагали ему, что могут выпустить из котла кадровых военных, но ни за что не отпустят добровольцев.

Украинская армия на востоке Украины удивила весь мир, а россиян – в первую очередь. Об этом Руслан Хомчак рассказал в интервью "Фактам".

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По словам нынешнего главнокомандующего, который тогда руководил операцией, тогда ему передали позицию россиян – они готовы были отпустить военных, но чтобы Украина покинула добровольцев.

Потому что добровольцы были и остаются для россиян кошмаром. Я ответил: "Такого не будет",

– заявил главнокомандующий ВСУ.

Тогда россияне сделали новое предложение – чтобы украинские военные оставили все оружие и технику, а потом русские их выпустят.

"Хотя, учитывая то, что произошло потом, не уверен, что мы вышли бы. Нас там, пожалуй, всех бы положили. Мы не согласились на эти условия", – рассказал Руслан Хомчак.

Он также рассказал, что украинские военные тогда имели двух пленных – российских десантников, которых "ну очень искали русские". Поэтому их и считали последним шансом выйти из окружения.

Меня можно сегодня в чем угодно обвинять, можно фантазировать, рассказывать о каких-то вариантах. Но ко мне туда никто не пришел с предложениями,

– заявил генерал-полковник.

Почему россияне не хотели отпускать добровольцев?

Без преувеличения, именно добровольцы в 2014 году смогли остановить Россию на той грани, где до сих пор продолжается война. Украинская армия после многолетнего уничтожения тогда находилась в ужасном состоянии.



Тогда взяли оружие в руки и пошли воевать добровольцы, которые ценой своих жизней выиграли для Украины время для подкрепления армии. Впоследствии добровольческие формирования перешли под крыло ВСУ или МВД.

Коротко о операции по освобождению Иловайская: