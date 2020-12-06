Россия предлагала выпустить из Иловайска военных, но без добровольцев, – Хомчак
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак вспомнил неудачную операцию по освобождению Иловайска 2014 года, которой он тогда командовал. По словам генерал-полковника, россияне тогда предлагали ему, что могут выпустить из котла кадровых военных, но ни за что не отпустят добровольцев.
Украинская армия на востоке Украины удивила весь мир, а россиян – в первую очередь. Об этом Руслан Хомчак рассказал в интервью "Фактам".
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По словам нынешнего главнокомандующего, который тогда руководил операцией, тогда ему передали позицию россиян – они готовы были отпустить военных, но чтобы Украина покинула добровольцев.
Потому что добровольцы были и остаются для россиян кошмаром. Я ответил: "Такого не будет",
– заявил главнокомандующий ВСУ.
Тогда россияне сделали новое предложение – чтобы украинские военные оставили все оружие и технику, а потом русские их выпустят.
"Хотя, учитывая то, что произошло потом, не уверен, что мы вышли бы. Нас там, пожалуй, всех бы положили. Мы не согласились на эти условия", – рассказал Руслан Хомчак.
Он также рассказал, что украинские военные тогда имели двух пленных – российских десантников, которых "ну очень искали русские". Поэтому их и считали последним шансом выйти из окружения.
Меня можно сегодня в чем угодно обвинять, можно фантазировать, рассказывать о каких-то вариантах. Но ко мне туда никто не пришел с предложениями,
– заявил генерал-полковник.
Почему россияне не хотели отпускать добровольцев?
Без преувеличения, именно добровольцы в 2014 году смогли остановить Россию на той грани, где до сих пор продолжается война. Украинская армия после многолетнего уничтожения тогда находилась в ужасном состоянии.
Тогда взяли оружие в руки и пошли воевать добровольцы, которые ценой своих жизней выиграли для Украины время для подкрепления армии. Впоследствии добровольческие формирования перешли под крыло ВСУ или МВД.
Коротко о операции по освобождению Иловайская:
- Это было в августе 2014 года – во время самых кровавых боев на Донбассе. Украинские военные при значительной помощи добровольцев взяли на себя инициативу на востоке.
- Тогда украинские формирования пытались взять в кольцо боевиков. Именно реагируя на эти действия, Россия начала массово перебрасывать на Донбасс кадровых военных, поэтому украинские бойцы и сами иногда попадали в окружение.
- Так произошло в Иловайске, где украинские воины попали в окружение. Вследствие боев, которые стали называть Иловайским котлом, погибли 368 наших воинов, а еще 300 попали во вражеский плен.
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