Кремль Путина впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, – New York Times
Американские аналитики заметили, что Владимир Путин постепенно переходит к новой форме воздействия с помощью сочетания мягкой силы и военных угроз. Например, Россия использовала ее, отказавшись от масштабной войны в Нагорном Карабахе, как сделала это в 2014 году в Крыму и на Донбассе.
Несмотря на возможность вторжения России, к которому даже призвала Армения, все закончилось жестким перемирием с привлечением российских миротворцев. Об этом пишет издание The New York Times.
Противоположное мнение НАТО обеспокоено укреплением позиций России после событий в Беларуси и Карабаха
Аналитики отмечают, что здесь, похоже, Владимир Путин действительно сумел остановить войну. Хотя для этого и отказался от привычной тактики "железного кулака".
В частности, отмечается, что более привычную тактику Россия использовала, когда в 2008 году вторглась на территорию Грузии, а в начале 2014 года – в украинском Крым.
Такая тактика, которая помогла превратить эти страны в жестоких противников, кажется, вышла из моды в Кремле, который, по мнению аналитиков, все чаще применяет более тонкую смесь мягкой и жесткой силы,
– подчеркивает NYT.
Кроме того, аналитики отмечают и еще одну историю, где Россия пошла на более мягкие, как для собственной политики, шаги. Это события в Беларуси, когда Кремль отделался только мягкой поддержкой Александра Лукашенко, но воздержался от прямого вмешательства.
В вопросе Нагорного Карабаха Владимир Путин, опираясь на военную мощь России, заставлял обе стороны идти на уступки. Россия является военным партнером Армении, но имеет близкие отношения и с Азербайджаном.
Это возможность сыграть роль миротворца в классическом понимании. Я хочу надеяться, что мы наблюдаем процесс обучения и изменение российской стратегии на постсоветском пространстве,
– заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Роль России в конфликте за Нагорный Карабах
- Россия пыталась дистанцировать себя от войны между Азербайджаном и Арменией с самого ее обострения в сентябре 2020 года и до завершения боевых действий в ноябре.
- Когда войска Азербайджана вплотную подошли к Степанакерту, освобождение которого фактически было бы предвестником капитуляции Армении, Россия же начала принимать более активное участие в войне.
- Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин провели переговоры и подписали соглашение. Армения обязалась освободить территории вокруг Карабаха, боевые действия заканчивались, а Россия выступала посредником и ввела в регион миротворцев.
Поделиться новостью