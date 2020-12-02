Американские аналитики заметили, что Владимир Путин постепенно переходит к новой форме воздействия с помощью сочетания мягкой силы и военных угроз. Например, Россия использовала ее, отказавшись от масштабной войны в Нагорном Карабахе, как сделала это в 2014 году в Крыму и на Донбассе.

Несмотря на возможность вторжения России, к которому даже призвала Армения, все закончилось жестким перемирием с привлечением российских миротворцев. Об этом пишет издание The New York Times.

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Аналитики отмечают, что здесь, похоже, Владимир Путин действительно сумел остановить войну. Хотя для этого и отказался от привычной тактики "железного кулака".

В частности, отмечается, что более привычную тактику Россия использовала, когда в 2008 году вторглась на территорию Грузии, а в начале 2014 года – в украинском Крым.

Такая тактика, которая помогла превратить эти страны в жестоких противников, кажется, вышла из моды в Кремле, который, по мнению аналитиков, все чаще применяет более тонкую смесь мягкой и жесткой силы,

– подчеркивает NYT.

Кроме того, аналитики отмечают и еще одну историю, где Россия пошла на более мягкие, как для собственной политики, шаги. Это события в Беларуси, когда Кремль отделался только мягкой поддержкой Александра Лукашенко, но воздержался от прямого вмешательства.

В вопросе Нагорного Карабаха Владимир Путин, опираясь на военную мощь России, заставлял обе стороны идти на уступки. Россия является военным партнером Армении, но имеет близкие отношения и с Азербайджаном.

Это возможность сыграть роль миротворца в классическом понимании. Я хочу надеяться, что мы наблюдаем процесс обучения и изменение российской стратегии на постсоветском пространстве,

– заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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