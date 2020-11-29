Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах блокирует почти все инициативы по Донбассу. Касается это и обмена пленными.

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По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Россия не блокирует только переговоры о режиме тишины на Донбассе. А вот вопрос разминирования и разблокирования контрольных пунктов въезда и выезда решать не хочет. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Потому что это российская сторона не привязывает к определенным предпосылкам. Одной из таких предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка – принятие дорожной карты, которую подготовили представители оккупированных территорий,

– отметил Кравчук.

При этом он добавил, что определенные результаты переговоров есть. Речь прежде всего о режиме прекращения огня на Донбассе.

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