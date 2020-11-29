Почему и как Россия пытается помешать обмену пленными: заявление Кравчука
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах блокирует почти все инициативы по Донбассу. Касается это и обмена пленными.
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По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Россия не блокирует только переговоры о режиме тишины на Донбассе. А вот вопрос разминирования и разблокирования контрольных пунктов въезда и выезда решать не хочет. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Потому что это российская сторона не привязывает к определенным предпосылкам. Одной из таких предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка – принятие дорожной карты, которую подготовили представители оккупированных территорий,
– отметил Кравчук.
При этом он добавил, что определенные результаты переговоров есть. Речь прежде всего о режиме прекращения огня на Донбассе.
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Следующий обмен пленными: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября 2020 года попросил президента Красного Креста Петера Маурера помочь обмену пленными по формуле "всех на всех". В частности, помочь согласовать с Россией списки пленных.
- Уже 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заверил, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться до 15 декабря.
- Последнее заявление об обмене пленными было от представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича. Он сообщил, что обмен может состояться до 24 декабря.
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