Во всем мире 9 декабря чествуют жертв геноцидов. МИД Украины вспомнило о двух таких на территории Украины – Голодоморе 1932 – 1933 годов и депортации крымских татар в 1944 году.

О геноциде против украинского народа МИД Украины вспомнило в своем комментарии к Международному дню памяти жертв преступления геноцидов.

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Украинское дипломатическое ведомство отмечает, что весь мир видел неопровержимые доказательства того, что Голодомор и депортация крымских татар были именно геноцидом со стороны сталинского режима.

Впрочем, Министерство подчеркивает, что несмотря на неопровержимые доказательства, установленные факты, данные свидетелей и архивные материалы, Россия до сих пор продолжает отрицать очевидные факты.

Более того, в 2015 году Россия включила статью Рафаэля Лемкина, основоположника исследования преступления геноцида, "Советский геноцид в Украине" в так называемый перечень экстремистских материалов.

Такие действия российской стороны являются показательными, ведь соразмерным совершению преступления может быть только его отрицание или оправдание,

– подчеркнуло МИД Украины.

Украинские дипломаты подчеркивают: продолжение агрессии против Украины свидетельствует, что отсутствие признания преступлений прошлого открывает путь к совершению новых нарушений, в частности преступлений против человечности.

"Украина призывает международное сообщество к объединению усилий для предотвращения дискриминации человека по каким-либо признакам и предупреждения повторения подобных преступлений, в том числе путем восстановления и сохранения исторической памяти", – отметили в МИД.

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