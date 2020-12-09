Отрицание Россией геноцида Голодомором равно его организации, – МИД Украины
Во всем мире 9 декабря чествуют жертв геноцидов. МИД Украины вспомнило о двух таких на территории Украины – Голодоморе 1932 – 1933 годов и депортации крымских татар в 1944 году.
О геноциде против украинского народа МИД Украины вспомнило в своем комментарии к Международному дню памяти жертв преступления геноцидов.
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Украинское дипломатическое ведомство отмечает, что весь мир видел неопровержимые доказательства того, что Голодомор и депортация крымских татар были именно геноцидом со стороны сталинского режима.
Впрочем, Министерство подчеркивает, что несмотря на неопровержимые доказательства, установленные факты, данные свидетелей и архивные материалы, Россия до сих пор продолжает отрицать очевидные факты.
Более того, в 2015 году Россия включила статью Рафаэля Лемкина, основоположника исследования преступления геноцида, "Советский геноцид в Украине" в так называемый перечень экстремистских материалов.
Такие действия российской стороны являются показательными, ведь соразмерным совершению преступления может быть только его отрицание или оправдание,
– подчеркнуло МИД Украины.
Украинские дипломаты подчеркивают: продолжение агрессии против Украины свидетельствует, что отсутствие признания преступлений прошлого открывает путь к совершению новых нарушений, в частности преступлений против человечности.
"Украина призывает международное сообщество к объединению усилий для предотвращения дискриминации человека по каким-либо признакам и предупреждения повторения подобных преступлений, в том числе путем восстановления и сохранения исторической памяти", – отметили в МИД.
Подробнее об этих преступлениях
- Голодомор 1932 – 1933 годов был самым большим не только в Украине, но и во всем мире искусственным голодом, который организовала советская власть.
- Таким образом Сталин и компания рассчитывали подавить украинское национально-освободительное движение. Вследствие голода погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.
- Депортацию крымских татар Советский Союз организовал через 11 лет после этого – в 1944 году в ходе Второй мировой войны.
- Тогда крымских татар насильственным путем принудительно депортировали из их исторической родины Крыма. Только во время депортации в эшелонах поездов по разным подсчетам погибли от 40 до 200 тысяч человек.
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