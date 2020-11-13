Россия пытается затянуть судебный процесс в Гааге по захвату украинских кораблей и 24 моряков в 2018 году. Москва настаивает, что рассмотрение этого дела не входит в компетенцию суда ООН.

Адвокат пленных моряков Николай Полозов сказал, что процесс может затянуться, как минимум, на несколько месяцев, а, возможно, на пол года. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Решение не в пользу России

По его словам, совершенно очевидно, почему Россия это делает.

Она понимает, еще окончательное решение скорее всего будет не в ее пользу. Ведь Россия допустила нарушения в отношении украинских морских кораблей и моряков,

– отметил Полозов.

Он отметил, что есть очевидные нарушения со стороны России в соответствии с Международной конвенцией по морскому праву. Она разными манипуляциями пытается оттянуть неутешительный для себя конец.

Напомним! В Гааге Международный суд приостановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков Россией в Керченском проливе осенью 2019 года. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что это не поможет России избежать ответственности за содеянное.

Инструменты России

По мнению адвоката, российские власти используют не только юридические, но и дипломатические и политические инструменты.

"Я не исключаю то, что в контексте этого судебного решения российские власти могут давить на судей, которые примут решение. Ведь в интересах России, понимая, что этот процесс они не выиграют, дискредитировать международные судебные инстанции", – сказал Полозов.

Главный козырь Украины

Он заверил, что главный козырь Украины в том, что военные суды, согласно Международной конвенции ООН, имеют иммунитет. Действия России его нарушили.

Захват украинских моряков: что известно

У Керчинского пролива 25 ноября 2018 года россияне захватили 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряка.

Согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна была бы немедленно освободить моряков и вернуть корабли.

Однако моряки вернулись домой лишь в сентябре 2019 года. 18 ноября Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли.

В МИД Украины предполагали, что трибунал примет решение по делу в конце 2022 – в начале 2023 года.



Военнопленные моряки / Инфографика 24 канала