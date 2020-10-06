Членам правления Национального банка, заместителям его председателя Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу Совет регулятора выразил недоверие и объявил выговоры за их публичные выступления. В частности, говорится об их комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке.

Как Совет НБУ комментирует решение о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу

Как отметил член Совета Национального банка Василий Горбаль, решение о выражении недоверия Екатерине Рожковой приняли почти единогласно. А те, кто воздержались, имели замечания только к формулировкам. Об этом пишет "Экономическая правда".

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Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк – это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как со стороны экспертной среды, так и со стороны международных партнеров,

– отметил Горбаль.

Что о решении Совета НБУ говорит Рожкова

По ее словам, говорится, наверное, об их с Сологубом комментариях, которые они предоставили изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Об этом Рожкова написала в фейсбуке.

Но поверьте, ничего крамольного, что шло бы в разрез с "генеральной линией партии", не озвучивали. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе,

– убеждает Рожкова.

По ее словам, решения по ним принимались "ночью дерзко топором, то есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон".

Также первая заместитель главы НБУ назвала такой шаг:

"Победой прошлого над будущим",

"Тревожным сигналом для независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла".

Заметим! Рожкова и Сологуб ранее работали в команде экс-председателя НБУ Якова Смолия. Последний ушел с поста в августе.

Основное о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу

Соответствующее решение Совет регулятора принял накануне.

В НБУ, со своей стороны, утверждают, что все члены правления продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, по их словам, такое решение не означает увольнения с должностей Рожковой и Сологуба.

По данным СМИ, глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за вынесение выговора и объявление недоверия своим заместителям.

своим заместителям. К слову, 24 сентября агентство Интерфакс-Украина опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда снова кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля". Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

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В чем обвиняют Рожкову и Сологуба

Нарушении распорядительных актов НБУ;

Нарушении Кодекса этики работника НБУ;

Нарушении правил внутреннего распорядка для работников НБУ;