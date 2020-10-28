Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября, вероятно, назначит Павла Рябикина главой таможни. Журналист Юрий Бутусов заявляет, что это назначение согласовывал лично Владимир Зеленский, и оно станет следствием договоренностей ОПУ с олигархическими группами.

Павел Рябикин дружит с Виталием Кличко, Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Николаем Мартыненко. Поэтому такое назначение – "просто драматический кульбит", пишет Юрий Бутусов в своем фейсбуке.

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Кандидатуру Рябикина согласовал Зеленский

Со ссылкой на источники в Офисе Президента журналист утверждает, что Владимир Зеленский провел собеседование с Павлом Рябикиным еще до местных выборов в Украине.

После этого правительство 23 октября объявило конкурс на пост главы таможни с необычно низкой для такой должности зарплатой – 30 тысяч гривен в месяц. Конечный срок подачи документов установили 26 октября.

Так обычно делают, когда хотят провести лишь визуальный "конкурс", ведь 24 и 25 октября – выходные. Поэтому формально отправиться на конкурс можно было только в течение одного дня – в понедельник, 26 октября.

Даже при таких условиях на конкурс отправились еще несколько кандидатов. С ними тоже провели собеседования, но уже не президент, а всего лишь заместитель министра финансов, и то по 15 минут.

Откуда в ОПУ взяли кандидатуру Рябикина

Как сообщает Юрий Бутусов, Владимиру Зеленскому эту кандидатуру предложил Андрей Ермак. Поэтому со своей стороны вице-премьер Алексей Резников.

И Андрей Ермак, и Алексей Резинков ранее пересекались с Павлом Рябикиным, когда тот работал в Киевской городской госадминистрации.

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Что связывает Рябикина с Кличко

Павел Рябикин стал известным в политических кругах как юрист нефтегазового олигарха Игоря Бакая. Вместе они были в партии "Демократический союз".

Со своей стороны Игорь Бакай много лет назад занимался карьерой боксеров братьев Кличко. Так познакомились Павел Рябикин и Виталий Кличко.

С 2012 года Рябикин был народным депутатом от партии "УДАР", а в течение 2014 – 2015 годов он работал заместителем председателя КГГА.

Что связывает Рябикина с Порошенко

В 2002 году Павел Рябикин присоединился к фракции "Наша Украина" в Верховной Раде и был доверенным лицом Виктора Ющенко. Тогда он и познакомился с Петром Порошенко, который через 12 лет стал президентом.

Более того, как утверждает Юрий Бутусов, в 2016 году – именно во времена президентства Порошенко – Рябикин мог стать министром инфраструктуры.

Эту кандидатуру Порошенко предложил его близкий соратник Игорь Кононенко. Впрочем, назначения менеджера министром не поддерживала даже фракция "БПП".

Связь с другими олигархами

По данным другого журналиста Сергея Лещенко, Левочкин, Мартыненко и Фирташ были партнерами Рябикина в бизнесе на территории Украины и за ее пределами.

Речь идет о комплексе отдыха "Маячок", который контролируют Рябикин и Фирташ с Левочкиным. Кроме того, он связан и с Николаем Мартыненко – они создали в Швейарии предприятие, которое возглавлял Рябикин, а принадлежало оно Мартыненко.

Почему же тогда именно Рябикин

По мнению Юрия Бутусова, назначение Рябикина станет следствием понимания властью того, что украинская таможня – уникальный инструмент политического влияния, где каждая финансовая группа имеет свой интерес.

Во главе таможни президенту нужен человек, который сможет самостоятельно разруливать проблемы в отношениях с олигархами, ну и решать какие-то личные вопросы для окружающих "Слуг народа",

– заявил журналист.