В "Слуге народа" утверждают, что норма о тюремном заключении за недостоверное декларирование состояния должностных лиц оказалась неэффективной. Поэтому они решили от нее отказаться.

Помощь "Слуги народа" относительно отказа от тюремного заключения за ложное декларирование

Как отметила нардеп от президентской политсилы Ольга Совгиря, да, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за декларирование ложной нформация. Но если проанализировать статистику применения такого вида наказания, можно увидеть только 1 вынесенный приговор. Об этом Совгиря заявила в комментарии "Радио Свобода".

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Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет,

– считает народная избранница.

По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы – "это будет более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью".

"Потому что ее планируют применять к так называемым топ-чиновникам. И для топ-чиновника, скажем так, очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия является такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее", – подчеркнула Совгиря.

Парламентарий делает вывод, что говорить о том, что рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее – оснований для этого абсолютно нет.

Она добавляет, что сейчас обсуждают идею, чтобы наказывать за ложное декларирование состояния если не лишением свободы, то ее ограничением.

"Это немного мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания", – констатировала Совгиря.

Что этому предшествовало

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью о наказании за декларирование ложной информации.

Так же суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. Обнародовав это решение 28 октября, КСУ объяснял, что антикоррупционное законодательство создает предпосылки для неправомерного влияния на суд.

В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ в государственный реестр электронных деклараций. Впрочем, вечером 29 октября, по решению правительства, после заседания Рады национальной безопасности и обороны доступ возобновили.

30 ноября появилась информация, что народные депутаты из "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "За майбутнє" и "Голоса" подали законопроект о возвращении ответственности за ложное декларирование информации. Документ предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

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