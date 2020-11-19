Почему "Слуга народа" завоевала наибольшее количество мандатов в Украине: ответ Фесенко
Несмотря на пессимистические прогнозы политических экспертов, из общего количества избранных депутатов, пока больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа". В целом они завоевали почти 18% депутатских кресел.
Данные, которые начали появляться еще в начале ноября, подтвердили тенденцию лидерства "Слуги народа" в общеукраинском рейтинге. Такое мнение высказал в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.
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Скепсис относительно победы "Слуги народа"
По его словам, скепсис относительно победы правящей партии объясняется 2 причинами:
- все сравнивали нынешние результаты с предыдущим годом. Ни у одной партии Украины до этого не было таких результатов и, по мнению эксперта, очень долго их и не будет;
- все оценивали результаты по экзитполам по городам. Населенные пункты, в том числе крупные, дали слабину для "Слуги народа".
Правящая партия лидирует
Он отметил, что в целом по стране партия "Слуга народа" лидирует:
► и по показателю депутатских мандатов;
► и по показателю количества глав территориальных общин;
► и по местам в областных советах.
Также Фесенко добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже делал непопулярные шаги, в частности в земельной реформе.
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