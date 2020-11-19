Несмотря на пессимистические прогнозы политических экспертов, из общего количества избранных депутатов, пока больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа". В целом они завоевали почти 18% депутатских кресел.

Данные, которые начали появляться еще в начале ноября, подтвердили тенденцию лидерства "Слуги народа" в общеукраинском рейтинге. Такое мнение высказал в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

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Скепсис относительно победы "Слуги народа"

По его словам, скепсис относительно победы правящей партии объясняется 2 причинами:

все сравнивали нынешние результаты с предыдущим годом. Ни у одной партии Украины до этого не было таких результатов и, по мнению эксперта, очень долго их и не будет;

все оценивали результаты по экзитполам по городам. Населенные пункты, в том числе крупные, дали слабину для "Слуги народа".

Правящая партия лидирует

Он отметил, что в целом по стране партия "Слуга народа" лидирует:

► и по показателю депутатских мандатов;

► и по показателю количества глав территориальных общин;

► и по местам в областных советах.

Также Фесенко добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже делал непопулярные шаги, в частности в земельной реформе.

Отметим! Рейтинг доверия украинцев к политике возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют 46% украинцев. Это – на 2% больше, чем в сентябре. А вот не доверяют – 51% опрошенных.