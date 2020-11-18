На заседании Верховной Рады 17 ноября депутаты от фракции "Слуга народа" не поддержали проект об обращении к правительству об отмене карантина выходного дня. В партии объяснили, что не видят юридического смысла в этом постановлении.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что отмена карантина – это прерогатива правительства. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Кто инициировал отмену карантина выходного дня

16 ноября руководители всех фракций и групп зарегистрировали проект постановления с рекомендацией в правительство отменить карантин выходного дня. Но вчера, 17 ноября, во время голосования эту инициативу поддержали лишь 149 народных депутатов. В "Слуге народа" дали лишь 34 голоса.

Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами,

– объяснила Кравчук.

На сколько эффективен карантин выходного дня

В правительстве считают, что карантин выходного дня является альтернативой введения полного локдауна. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что введение жесткого карантина в Украине может иметь крайне негативные последствия. Также он добавил: если карантин выходного дня окажется неэффективным или его не будут соблюдать, карантинные меры усилят.

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