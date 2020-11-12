Вино является одним из самых популярных алкогольных напитков. В мире есть тысячи виноградников, наиболее известные и урожайные – в Европе. Вино настолько распространилось в алкогольной индустрии, что появилась даже специальная профессия – сомелье. Это люди, разбирающиеся в видах, вкусах и ароматах вина.

Винный эксперт, сомелье Виталий Ковач рассказал интересные моменты в профессии сомелье, а также ответил на самые распространенные вопросы относительно вина. Об этом говорили в рубрике утреннего шоу "Что спросить" в эфире 24 канала.

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Кто такой сомелье

Это человек, который отвечает за подачу вина в ресторане. Это важно, ведь это сочетание еды и блюда. Если говорить в целом о познании вина и его подаче – самая большая вершина, это когда вы сочетаете вино с блюдом. Это действительно требует опыта и много других теоретических знаний.

В чем заключается работа

На самом деле работа заключается в том, что мы дегустируем каждый день. Это важно, ведь пить – это совсем другой формат. Однако выходной день – это когда вы не потребляете алкоголя.

Где обучают профессии сомелье

Учат много где, это частные школы. Я учился и в Украине, и 2 года в Европе – там это профессия совсем другого уровня. Винодельческие страны, такие как Италия, Испания, Франция, они это делали всегда. Сама профессия довольно молодая. Ей 40-50 лет.



Виталій Ковач / Фото скриншот с видео

Зачем сомелье сплевывают вино

Прежде всего причина сплевывания продукта заключается в том, чтобы вообще человек мог дойти до завершающего образца. В противном случае вы просто физически опьянеете. Если дегустировать каждый день 100 – 200 образцов, то день будет завершаться без сознания.

Почему нужно колыхать вино в бокале

Если взбалтывать вино – оно насыщается кислородом. Вторая составляющая – вы смачиваете стенки бокала, увеличиваете площадь, с которой будет испаряться напиток. Таким образом интенсивность аромата возрастает и его легче распознать и расшифровать его код. Если аромат неправильный – вы даже не позволите себе его попробовать.

Зачем виноград топчут ногами

Это традиционный процесс. Главная цель – физически раздавить ягодку винограда, но мы должны четко понимать, что семена ягоды имеют довольно неприятные, резкие танины.

Танины – группа веществ, которую люди физически ощущают, как терпкость во рту.

Если это вещество разломать – физически танины будут в вине, это не хорошо. Если давить виноград ногами, то пятка не может физически разрушить это семя. Поэтому использовали ноги, ведь это более нежное выжимание винограда. Однако, если это делать профессионально – это очень трудно, на это есть несколько причин:

Температура винограда холодная, даже если 16 – 20 градусов, то через несколько часов будет очень холодно. Виноград начинает процесс брожения. Человек, находясь в такой среде, может получить головокружение.

Это не очень эффектно с профессиональной стороны. Однако для фото, видео в небольшой дубовой кадке – это прикольно.

Все вина становятся лучше с годами

У вина, как и всего живого на планете, есть свой этап эволюции развития:

недозревшее;

молодое;

готовое;

зрелое;

старое.

Наша цель – поймать их на этапе зрелости. Тогда меняется аромат, вкусовые аспекты. Это вроде встретить мегаразумного человека не в возрасте 18 лет, а когда ему 45 – 50 лет. Она лучше сможет подать свой объем знаний.

Потребитель получает вина из магазинов или ресторанов. Там вино примерно 30-летнего возраста. Оно уже что-то хочет рассказать, но еще недозревшие. Поэтому я всегда говорю-потребляйте вино, которое достигло своей зрелости. Это намного главнее в любом вине, чем его стоимость или качество.

Правда ли, что все дешевые вина из порошка

Порошкового вина не существует, на это есть несколько причин. На сегодня есть невероятное количество виноградников на планете Земля. Если физически посмотреть на каждое государство, то есть производство вина. Материала очень много, нет смысла делать химию. Есть ли много вин, которые разбавлены водой? Конечно, да. Делают такие вещи.

Если вы хотите потреблять качественное вино, не надо покупать самое дешевое, у него самая низкая себестоимость. Это сопоставимо с купюрой доллара. Если кто-то и подделывает, то будет делать это с купюрами в 100 долларов, а не 50 или 20. Или, как вариант, покупайте вино с того государства, где законодательство работает на отлично.

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Важна ли температура вина

Температура – это настолько неотделимая часть получения корректного впечатления от вина, как выйти на улицу в неправильной одежде. Температуру надо контролировать. Если белые вина потреблять в правильной температуре-они мегаклассные и утоляют жажду.

С красным вином по-другому. У него температура значительно выше, если потреблять при более низкой – вы не получите хорошего эффекта от аромата и вкуса. Это так же как есть борщ. При разной температуре будет разное наслаждение.

Кто такие сомелье и как они дегустируют вино: смотрите видео