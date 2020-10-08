Согласно данным последнего соцопроса Фонда "Демократические инициативы", судьям не доверяют 77,5% украинцев. И кризис только усугубляется, ведь все знают про Окружной админсуд Киева и его судью Павла Вовка, который якобы пытался захватить власть. Таких судей на самом деле много – они возвращаются на должность даже после скандального увольнения.

По словам главы ГО DeJURE Михаила Жернакова, Высший совет правосудия – высший орган судебной власти, который должен следить за чистотой судейских советов, увольнять нечестных судей срочно и назначать достойных. Несмотря на это, ВРП против того, чтобы Вовка и его коллег хотя бы временно отстранить от исполнения обязанностей, сообщает 24 канал.

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Первую чистку среди судей пытались осуществить в парламенте в 2014 году – сразу после Революции Достоинства. Тогда уволили 30 судей с запятнанной репутацией. Потом этим должен был бы заниматься Высший совет правосудия, но, согласно результатам переаттестации, уволил лишь 1% из 3 тысяч проверенных судей.

Более того, он сам, по словам специалистов, создал все условия, чтобы уволенных реабилитировал Верховный суд: либо подписи забывают, либо решение не аргументируют.

Если даже ВСП свое решение аргументировал – это еще не значит, что судью не восстановят. Верховный суд, который преимущественно состоит именно из судей старой системы. В Верховном суде есть очень много людей, которые помогают своим коллегам,

– заверила эксперт Галина Чижик.

Именно из-за этого недобропорядочные судьи массово восстанавливаются в должностях.

Какие скандальные судьи восстановились в должности

► Одиозный судья Печерского суда Сергей Вовк. Восстановившись в должности, он вынес решение взыскать с государственного ПриватБанка 10 миллиардов гривен в пользу семьи Суркисов.



Сергей Вовк / Фото zn

► Другая судья – Светлана Волкова. Ее уволили решением Верховной Рады в 2016 году за нарушение присяги. Именно Волкова отпустила из-под стражи командира "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, после чего тот бежал в Россию. Волкову судили 4 года. Впрочем, в октябре 2019 года Верховный Суд восстановил ее в должности, мол, парламент нарушил процедуру при ее увольнении, ведь та была на больничном.



Светлана Волкова / Фото newsmir

► В процессе восстановления и другая судья – Оксана Царевич. В 2015 году ее уволили и вручили подозрение в вынесении неправосудных решений против активистов "Автомайдана".



Оксана Царевич / Фото УП

Что говорят эксперты

Кроме круговой поруки, по словам экспертов, речь идет и об отсутствии политической воли. Если предшественники реформу имитировали, то новая власть, несмотря на предвыборные обещания, совершенствует законодательство, а не реформирует саму систему. Последний из критикуемых законопроектов инициировал президент Зеленский.

На самом деле не является реформой, а является цементированием. Потому что дает полномочия недобропорядочному ВСП фактически и дальше покрывать нечестных судей, расширяя его права, а не сужая,

– пояснил нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

В то же время очищение Высшего совета правосудия и судебная реформа – одно из требований европейских партнеров для сотрудничества, в очередной раз озвученное на саммите Украина – ЕС. На этом "завязаны" и все кредиты. По мнению специалистов, качественная реформа в этой ситуации возможна лишь с привлечением международных экспертов в комиссии для прозрачного конкурса, как делали во время создания Высшего антикоррупционного суда.

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