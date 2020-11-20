Дональд Трамп затягивает процесс передачи власти и ставит под сомнение результаты голосования, чтобы отомстить демократам. Действующий президент не может простить своих оппонентов за высказывания о нелегитимности выборов в 2016 году и инициирование "российского расследования".

О причинах, сдерживающих Дональда Трампа в признании победы Джо Байдена сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту.

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По его словам, отказ действующего президента уступить Байдену частично проистекает из его предполагаемого недовольства тем, что Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама заявляли, что Россия вмешалась в выборы 2016 года и могла повлиять на их результат.

Кроме того, для Трампа трудно проиграть Байдену, которого он во время предвыборной кампании неоднократно называл недостойным противником.

Многие друзья и деловые партнеры призвали Трампа, даже если он не хочет признавать победу Байдена, дать старт переходному процессу. Они также просили его отказаться от услуг адвоката Руди Джулиани и других членов юридической команды. А также призвали политика подумать о своем будущем.

Однако все эти аргументы на Трампа не действуют – он непреклонен в своих убеждениях. Источники предполагают, что через 10 дней его позиция может измениться, но пока он не признает поражение.

Обратите внимание! По результатам выборов, Байден набрал 306 голосов избирателей, Трамп – 232. Больше о выборах в США читайте по ссылке.

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