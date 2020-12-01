Почему транспорт во время локдауна не будут останавливать: объяснение Степанова
После введения локдауна в Украине останавливать работу общественного транспорта не планируют. В Министерстве здравоохранения считают, что такое ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию.
О работе транспорта при условии внедрения локдауна глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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По словам Степанова, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые "часы пик", поэтому нарушений карантина почти не будет.
С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости – незакрытие транспорта,
– отметил Степанов.
Напомним, 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно введут. Сейчас решается, когда именно.
Работа транспорта во время локдауна: кто и что говорил раньше
- Арсен Аваков предполагал, что во время полного локдауна в Украине могут остановить междугороднее и железнодорожное сообщение.
- В то же время Степанов и ранее отмечал, что общественный транспорт продолжит работать. Он отмечал, что риск инфицирования коронавирусом в полупустом автобусе с соблюдением всех противоэпидемических правил "очень низкий".
- В "Слуге народа" убеждены, что остановка приведет к коллапсу.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время правительственных совещаний по введению локдауна в Украине не поднимали вопрос о закрытии транспорта. Однако, ограничивать какой либо транспорт не планируют.
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