После введения локдауна в Украине останавливать работу общественного транспорта не планируют. В Министерстве здравоохранения считают, что такое ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию.

О работе транспорта при условии внедрения локдауна глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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По словам Степанова, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые "часы пик", поэтому нарушений карантина почти не будет.

С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости – незакрытие транспорта,

– отметил Степанов.

Напомним, 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно введут. Сейчас решается, когда именно.

Работа транспорта во время локдауна: кто и что говорил раньше