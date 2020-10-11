Европейский Союз еще ни одной из стран-участниц Восточного партнерства не предоставил первый транш макрофинансовой помощи, который ранее ей выделил. Поэтому спекуляции вокруг этого вопроса неуместны.

Первый транш помощи Украине со стороны ЕС: что говорят в ОПУ

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в комментарии Интерфакс-Украина.

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Насколько мне известно, ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым была выделена макрофинансовая помощь, первого транша еще не было предоставлено. Поэтому не стоит заниматься спекуляциями и искусственными привязками к любым другим вопросам,

– заметил он.

По словам заместителя главы ОПУ, диалог с МВФ – плодотворный и он продолжается. Поэтому в короткие сроки Украина будет рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи.

"По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре", – подчеркнул представитель президентского офиса.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что на саммите Украина – ЕС 6 октября в Брюсселе отдельных собственных замечаний или пожеланий от руководства ЕС в рамках макрофинансовой помощи не было.

"В Брюсселе мы говорили о макрофинансовой помощи, о безусловном выделении первого транша в размере 600 миллионов евро. Напомню, что это действительно должно быть безусловным. Это уже второй транш зависит от определенных обязательств, которые на себя взяла Украина", – отметил он.

Жовква подчеркнул, что, действительно, есть привязка к активности Украины во взаимоотношениях с МВФ.

"Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", – констатировал он.

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