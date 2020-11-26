Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет отвоевывать силой оккупированные территории на Донбассе. И тому есть несколько причин.

Детали заявления Хомчака относительно силового варианта возвращения Донбасса

Как отметил главнокомандующий ВСУ, сугубо военного решения вопроса на Донбассе он не видит и Генштаб ВСУ тоже. Об этом Хомчак заявил на встрече с журналистами, сообщает "Новое время".

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Он объяснил, что военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густозаселенных районов.

"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит", – отметил военный.

Во-вторых, будут серьезные жертвы среди военных – по словам Хомчака, человеческие потери от военной операции на Донбассе будут исчисляться трех-, четырехзначными цифрами за продвижение на 3 – 5 километров вглубь оккупированных территорий.

А в-третьих, Россия возьмет количеством. Поскольку имеет сегодня больше ресурсов.

"Поэтому мы сможем взять, то что захватим внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", – добавил он.

Хомчак добавил, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут "выстрела в спину", а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям "будут сливаться" на "ту сторону".

"Танк не успевает завестись, как информация уже пошла", – подчеркнул он.

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По его мнению, поэтому нужно тщательно просчитывать такие вещи.