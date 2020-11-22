В Украине с 21 ноября вступили в силу штрафы за отсутствие масок. Но полицейские еще пока не штрафуют украинцев, зато проводят с ними профилактические беседы.

Почему полиция не штрафует за отсутствие масок

Согласно изменениям в законодательстве по штрафам за отсутствие масок, полицейские имеют право на месте выносить соответствующие решения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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"Сотрудники полиции в составе мобильных групп, которые осуществляют проверку соблюдения карантинных ограничений, прежде всего нацелены на проведение профилактической работы среди граждан. Такие проверки проводят в общественных зданиях и общественном транспорте.", – отметили в руководстве столичной полиции.

Здесь добавляют, что в рамках таких профилактических мероприятий правоохранители:

разъясняют новые требования законодательства,

подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.

раздают гражданам защитные маски, кто их не имеет.

Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности,

– констатировали в Нацполиции Киева.

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Штрафы за отсутствие маски: что известно С субботы, 21 ноября, в Украине вступил в силу закон о штафах за отсутствие маски.

За него Верховная Рада проголосовала 6 ноября, а 19 числа документ подписал президент Зеленский.

Теперь отсутствие маски на лице в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина приравнивается к административной ответственности. За это придется выложить от 170 до 255 гривен.

В то же время в законе прописано, маска должна закрывать рот и нос.

По словам авторов, это закон имеет целью предотвращение распространения коронавируса. Также он будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения COVID-19.

В то же время такие меры должны помочь предотвратить неконтролируемый рост количества больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.



Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала