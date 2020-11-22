Наказание за отсутствие масок: в полиции объяснили, почему они не штрафуют людей
В Украине с 21 ноября вступили в силу штрафы за отсутствие масок. Но полицейские еще пока не штрафуют украинцев, зато проводят с ними профилактические беседы.
Почему полиция не штрафует за отсутствие масок
Согласно изменениям в законодательстве по штрафам за отсутствие масок, полицейские имеют право на месте выносить соответствующие решения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
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"Сотрудники полиции в составе мобильных групп, которые осуществляют проверку соблюдения карантинных ограничений, прежде всего нацелены на проведение профилактической работы среди граждан. Такие проверки проводят в общественных зданиях и общественном транспорте.", – отметили в руководстве столичной полиции.
Здесь добавляют, что в рамках таких профилактических мероприятий правоохранители:
- разъясняют новые требования законодательства,
- подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.
- раздают гражданам защитные маски, кто их не имеет.
Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности,
– констатировали в Нацполиции Киева.
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Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала
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