В Европе ориентируются на показатели заболеваемости COVID-19, поэтому локдаун введут именно на зимние праздники. Однако в Украине ориентируются на рейтинги – власть не хочет, чтобы локдаун в начале января вызвал недовольство граждан.

Однако коронавирус будет активно распространяться именно в период зимних праздников, ведь церковь и семейное застолье – это наиболее рискованные места для инфицирования. Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Актуально Кабмин может ввести локдаун с 8 по 25 января, – СМИ

Эксперт отметил, что соответствующие действия по введению локдауна в Украине – это либо некомпетентность, либо популизм. В Германии заверили, что чем позже введут локдаун, тем хуже становится ситуация с заболеваемостью, сказал банкир.

Он добавил, что из-за нехватки денег на поддержку экономики в Украине не ввели локдаун в ноябре, когда было нужно. По его словам, наименьшая активность и ущерб экономике может быть в случае, если соответствующие ограничения из-за COVID-19 введут с 1 января.

Сейчас мы видим стандартный украинский подход: "Давайте уже после праздников",

– сказал Сергей Фурса.

Падение ВВП в 2020 году

Инвестиционный банкир отметил, что из-за связанного с COVID-19 кризиса в 2020 году массово падает ВВП. "В начале года план предусматривал рост ВВП на 3–4%. В результате карантинных ограничений и общего падения мировой экономики прогноз пересмотрели, он остается неизменным в падении – примерно 5%", – рассказал эксперт.

Также он добавил, что введение локдауна будет неприятностью именно для сферы услуг, однако отметил, что в целом экономика потеряет менее одного процента от ВВП. Согласно словам Сергея Фурсы, локдаун не будет таким жестким, как весной, и длиться может гораздо меньше – из-за этого его эффективность сомнительна.

Сергей Фурса о локдауне в Украине: смотрите видео

Локдаун в Украине: что надо знать