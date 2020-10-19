Сегодня есть запрос со стороны украинской армии относительно наступления на Донбассе. Более того, этот вопрос даже отрабатывают на учениях. Однако военные ожидают, когда им дадут соответствующую команду, поскольку есть определенные политические моменты.

Армия ждет команды наступать на Донбассе, но нужна другая тактика

Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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Дело в том, что надо объяснять, что, во-первых, есть политические нюансы в решении этого вопроса, во-вторых, чтобы это осуществить, надо готовиться. Тут надо даже сменить тактику. Если в 2014 году у нас была наступательная тактика, то с 2015 года – уже оборонительная. Этот вопрос надо поднимать на уровень,

– заметил Кривонос.

По его словам, в 2019-м и в 2020 году на учениях вопрос о наступлении отрабатывали.

"Это дополнительно стимулирует людей, потому что мы не только отрабатываем вопросы обороны. В случае принятия определенных политических решений со стороны верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского при необходимости Вооруженные силы выполнят приказ об освобождении наших территорий", – подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

На этом фоне он добавил, что командование в целом ждет удачный комплексный политический, международный, военный момент для того, чтобы идти в наступление.

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"Относительно оснащения, то вопрос улучшения вооружения ВСУ еще не решен. Многие вопросы, которые надо решать, и подходы к этому должны улучшаться. Не заниматься показухой, а заниматься практическим обеспечением. И как раз той техникой, которая является нужной на этой войне", – констатировал Кривонос.