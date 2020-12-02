Под контролем Владимира Путина – российские военные в разных странах мира. Очень часто Кремль использует частные и часто неофициальные военные кампании, которые по своей сути больше напоминают группировки. Одна из таких – ЧВК Вагнера.

Они есть в Сирии, Ливии, Судане, Центральной Африканской Республике, Венесуэле, на Донбассе и даже на Мадагаскаре. Подробнее о частной военной компании Вагнера – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Армия призраков

Часто ЧВК еще называют армией призраков. Ведь их существование ни разу на официальном уровне не признавалось ни одним российским чиновником. А все связи правительства или Министерства обороны России – отвергаются.

ЧВК Вагнера – это наемники. Преимущественно личный состав этого подразделения набирают из бывших российских военных в отставке. Критерии отбора достаточно строгие:

боевой опыт;

хорошая физическая подготовка;

отличное знание военного дела.

Работу они тоже выполняют не простую. Преимущественно, именно вагнеровцев отправляют на самые сложные боевые задачи. И нередко бывает так, что они просто мишени для расстрела. Они – эффективный инструмент гибридной войны. Ведь фактически Россия может с легкостью заверить, что ее регулярная армия не причастна к боевым действиям. На документах все и впрямь так. Вагнеровцев классифицируют частной кампанией, которая якобы не существует и не имеет отношения к Минобороны. Кстати, название они получили благодаря своему командиру Дмитрию Уткину, чей позывной – Вагнер.

Справка. Дмитрий Уткин – подполковник запаса. Родился в Украине в городе Кропивницкий в 1970 году. Награжден 4 орденами за Мужество. Журналисты – расследователи описывали его как человека, который очень интересуется историей Третьего Рейха.

Ключевые фигуры в ЧВК

Еще одна ключевая фигура, связанная с ЧВК Вагнера, Евгений Пригожин, больше известен как "Повар Путина". Еще в юном возрасте он отсидел 9 лет за грабежи и финансовые махинации. Выйдя на свободу, начал заниматься кейтерингом – был поставщиком хот-догов. Впоследствии открыл сеть магазинов в Санкт-Петербурге и раскрутился настолько, что открывал элитные рестораны. Один из них – New Island. В 2001 году Пригожин познакомился с Владимиром Путиным. Он сервировал ему стол и готовил для него еду. Бизнесовая жилка сыграла и Пригожин стал приближенным к российскому президенту человеком. С тех пор у него и появилась кличка "Повар Путина".

Тренировки вагнеровцев

Вагнеровцы тренируются на базе Главного разведывательного управления Генерального штаба России. Получают соответствующее финансирование, обеспечение и просто космические зарплаты. Доподлинно неизвестно, но по разным данным, сумма колеблется от 7 до 16 тысяч долларов. Кроме тренировок в России, они имеют базы в тех странах, куда их отправляют на войну. За время прохождения тренировочного курса, а, кстати, неизвестно, сколько именно времени он длится, наемники успевают усвоить навыки владения практически всеми видами оружия, которые есть в наличии российских военных.

Они участвуют в самых разнообразных видах противостояний во всем мире. Сначала они тренировались на Донбассе, а когда ситуация там немного затихла, а Россия только начала вводить военных в Сирию осенью 2015 года, то их перебросили туда. Хотя часто они катаются между точками войны: из Украины в Сирию и наоборот,

– отметил писатель и журналист Джонатан Спаер.

Черная страница в украинской истории

20 февраля 2014 года – черная страница в украинской истории. Началась оккупация Крыма: блокада стратегически важных объектов, захват административных зданий. Активное участие в этом приняли так называемые "Зеленые человечки". Они получили такое прозвище из-за отсутствия опознавательных знаков на форме. Тогда еще никто не догадывался, но то были представители ЧВК Вагнер. Завершив свои дела в Крыму, удостоверившись, что уже российские военные справятся своими силами, они пошли еще дальше.



Становление вагнеровцев началось с Украины / коллаж 24 канала

Следующей точкой назначения стал Донбасс. Кроме того, что они воевали против наших военнослужащих, вагнеровцы занимались селекцией. Тех, кто мешал установке так называемых ЛДНР – отстреливали. В основном их жертвами становились пророссийские боевики, сепаратисты и те, кто так хотел, чтобы Россия пришла на Донбасс. Их формирование, развитие и становление начинается именно с Украины. Только с началом войны на Донбассе в мире впервые начали говорить о существовании такой структуры, как ЧВК Вагнер.

Запрещенные виды оружия

Весной 2014 года начались бои за Луганский аэропорт. Российский агрессор бил по украинским военным из самых разных запрещенных видов вооружения. Активное участие в этой бойне принимали и боевики Вагнер. Вообще, вагнеровцы были практически в каждой горячей точке Украины. Они не только занимались обстрелом украинских позиций, но и работали разведчиками и даже палачами: унижали и издевались над пленными украинцами.

Вагнеровцы заработали пресловутую славу благодаря своей жестокости. В 2017 году в ютубе появилась видеозапись, где российские боевики издеваются над сирийским мужчиной. Расследователи считают, что это вероятно представители ЧВК Вагнер. Ведь кроме патчей на рукавах с надписями "Я просто сделаю тебе очень больно" – у них не было никаких опознавательных знаков.

Справка. В боях за Луганский аэропорт приняли участие 72 вагнеровца. Украинским военным удалось ликвидировать 15 человек. К битве за Дебальцево присоединились 205 наемников, из них – 21 ликвидировано. Все имена, позывные и личные имена зарегистрированы Службой Безопасности Украины.

"Падение" украинского самолета

В том же 2014 году вагнеровцы сбили транспортный самолет Ил-76 с военными, направлявшимися на подкрепление в Луганский аэропорт. В почти 7 километрах от посадочной полосы, боевики Вагнера выпустили по воздушному судну 2 ракеты ПЗРК. Ил-76 взорвался в воздухе. 49 украинских военнослужащих погибли. В то время это была самая большая потеря с начала войны.

О "падении" украинского самолета российские СМИ заявляли едва ли не всех своих телеканалах. Конечно же, не признавая причастности. Расследования, которые проводили и украинские, и зарубежные журналисты не помогли привлечь Кремль к ответственности. Все доказательства свидетельствовали, что они изготавливались на российских заводах:

► серийные номера ракет;

► консервы от еды;

► оружие;

► пусковые установки;

► серийные номера вещей.

Но в Москве заметанием следов не сильно озаботились. Главное – с уверенностью на лице заявить, что они не имеют никакого отношения.

Оттачивание навыков в Украине

Для наемников Донбасс – это хорошая возможность отточить навыки, чтобы потом продолжить проталкивать интересы России в других уголках мира. Например, в ЦАР. Туда вагнеровцев отправили учить тамошних военных различным методикам ведения войны. Кстати, в 2018 году, трех российских журналистов, которые занимались расследованием присутствия вагнеровцев в ЦАР – убили. Они пытались узнать, почему именно наемники присутствуют там, и каким образом Евгений Пригожин собирается использовать боевиков для добычи полезных ископаемых и ценных металлов там.

После убийства представителей СМИ, Россия в очередной раз заверила, что она там ни при чем. Вроде бы в смерти журналистов виноваты сами же журналисты из-за своей неосмотрительности, а существование Вагнера в Центральной Африканской Республике отвергли вообще. Путин скромно назвал их бизнесменами.

Только если верить российскому законодательству, то такие бизнесмены, которые являются военными, имеют право работать только на государство и только в интересах своего государства. Наемники вообще запрещены, а за участие в вооруженных противостояниях Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Правила секретности вагнеровцев

А за вербовку или использование наемников на территории чужой страны – вообще можно сесть до 15 лет. ЧВК Вагнер настолько секретное ведомство, что президент России может позволить на весь мир заявлять о них все, что угодно. Ведь не факт, что подписав контракт с вагнеровцами, боец доживет до окончания того самого контракта.

Интересно, что правила секретности у боевиков Вагнера уж слишком серьезны. Возможно, из-за этого их и называют привидениями. Подписывая контракт, боевик обязуется в течение 10 лет не разглашать срока, места и локации службы. Клянется беспрекословно выполнять все приказы и добровольно подписывается, что в случае смерти – его тело не передадут родственникам. Часто даже родственники не знают, чем именно занимается и где находится наемник. За разглашение информации, боевикам светит тюремное заключение или же смерть. Расследовать убийство никто не будет. Нет Вагнера – нет и преступления.

Я не думала, что сына отправили на войну. Все считали, что он пошел помогать людям. Нам по телевизору показывают, что наши военные раздают супы, развозят гуманитарную помощь,

– рассказала мать русского наемника Фаина Гаврилова.

Активные действия – в Сирии

Самое большое и активное присутствие вагнеровцев в Сирии. Там они воюют на стороне сирийского диктатора Башара Асада. Именно наемники выполняют черновую работу. Их посылают на самые сложные операции, а уж зачисткой и "добиванием" занимается регулярная проасадовская армия. Схватки нередко сопровождаются столкновениями с американскими военнослужащими. Но противопоставить новейшим технологиям ведения войны советские образцы оружия довольно трудно.



Башар Асад / Фото ТАСС

Поэтому вагнеровцы нередко палят из засад, чтобы не подставляться под удары коалиционных сил. Хотя бывают и наступательные операции. Нередко даже успешные. Правда заканчиваются они плачевно. Ведь количество убитых наемников после таких действий считают не единицами и даже не десятками, а сотнями.

Никто не знает, почему военный умер

Поскольку ЧВК Вагнер на документах не существует, то и никто не должен знать почему умер военнослужащий. В большинстве случаев, их тела сжигают или бросают гнить трупы в Сирии, чтобы никто не узнал причину смерти. Если же наемника убивают на Донбассе, то в документах так и пишут: "Умер в войне на Донбассе". Но увидеть тела своих наемных погибших мужей или сыновей, могут не все россиянки. Ведь большинство домой не привозят. Бывают и такие причины, что в отличие от Донбасса в Сирии крупнокалиберное оружие никто не запрещал. И когда американцы поднимают в небо Апачи – от вагнеровцев не остается даже следов.

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В 2017 году в сирийском городе Дайр-эз-Заур боевики Вагнера планировали взять под контроль американские позиции, наступая наземным путем: танки, бронетехника и сотни наемников. Пентагон моментально развернул контрнаступательную операцию, но действовал гораздо грамотнее – в воздухе. В небо поднялись Ф-15, Б-52, Апачи, АС-130, MQ-9 – целая воздушная армада. Предупреждение для Кремля было более чем понятным – убирайтесь, иначе мы откроем огонь.

Ответ Москвы всегда стабилен: "нас там нет". В результате томагавками ликвидировали от 200 до почти 700 вагнеровцев. В то же время Россия не сказала ни слова. Позиция оставалась четкой – нас там нет.

Международная огласка

Международную огласку это событие получило практически сразу после того, как Пентагон и Госдепартамент провели пресс-конференцию, объявив о результатах своей контрнаступательной операции. С уверенностью заявили, что ликвидировано несколько сотен российских боевиков, Россию поставить на место. Но такие люди как Лавров и Захарова – тоже на месте не сидели. В ответ собрали свою конференцию.

Опубликованные Пентагоном авиаудары назвали ничем иным как компьютерной графикой с видеоигры, а никаких убитых или хотя бы раненых нет. Хотя позже признали – убитые россияне и вправду есть. Правда их не сотни, а всего 5. Да и они совсем не военные, а гражданские. Поэтому Кремль начал обвинять американцев в атаке на гражданское население.

Бойцы присоединяются из-за зарплаты

Все больше бойцов присоединяются к рядам Вагнера только из-за зарплат. Сколько вагнеровцев на самом деле – посчитать довольно тяжело. Разные журналисты и разные издания пытались провести подсчеты. В целом цифры доходят до 6 тысяч наемников. И это при том, что примерно половину оперируют в Сирии. Система ЧВК Вагнер работает как конвейер. Когда одних убивают, на их места сразу приходят другие.

Кстати, по данным изданий, семьи убитых наемников получают компенсацию в виде 100 тысяч долларов и различные ордена за Мужество и так далее. Если ордена посмертно выдают практически всегда (при условии, что тело привезли), то вот о денежных выплатах известно очень мало.

Инструмент гибридной войны

ЧВК Вагнер, как инструмент гибридной войны, часто используют и в постсоветских странах. В антиправительственных протестах Беларуси их тоже заметили. Нетрудно догадаться, чем на самом деле планировали заниматься вагнеровцы. Но там до выполнения работы дело не дошло.



Вагнеровцы в Беларуси / Фото "Белсат"

В июле 2020 года белорусское госинформагентство "БелТА" сообщило о задержании 33 боевиков ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь якобы для осуществления провокаций и дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Позже Беларусь передала боевиков России.

СБУ активно занимается отслеживанием и идентификацией российских наемников. Практически каждый год публикуются списки со все новыми и новыми именами. Там есть все:

имена родственников;

место предварительной работы;

позывной;

личные номера;

места службы.

В списке нередко можно увидеть и граждан Беларуси. А еще сообщалось, что ЧВК Вагнер планировал создать специальное подразделение образованное из украинцев. Его планировали использовать для диверсионных операций в так называемых ЛДНР. Однако затея провалилась.

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Частные военные компании – это уникальный инструмент в умелых руках. Такие подразделения есть в распоряжении практически каждой страны. ЧВК Вагнер через распространение в СМИ принято считать незаурядным эффективным органом. Но как показала практика – это всего лишь расходный материал, инструмент в очень кривых руках. Несмотря на средства, затраченные на их подготовку, зарплаты, выплаченные им и их семьям – их не ценят, не уважают, а распоряжаются ими как вещами.

Совсем другое дело – ЧВК западных стран. Например, США. С 1997 года появилась так называемая частная военная кампания Blackwater.