Крупнейшая в Украине община вьетнамцев проживает в Харькове, где есть буддистский храм (Пагода Чук Лам), вокруг которого и собираются члены сообщества. Следующий по количеству вьетнамского населения город – Одесса. На третьем месте – Киев.

Всего в Украине проживает более 4 тысяч вьетнамцев. Об этом читайте в истории из цикла о национальных сообществах Ukraїner.

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Вьетнамская диаспора по всему миру начала активно формироваться в средине ХХ века, во времена Первой и Второй индокитайских войн. У СССР к тому времени уже были устойчивые дипломатические отношения из Вьетнамом.

Большинство вьетнамцев, живущих сегодня в Украине, приехали работать на заводах и фабриках в 1960 – 1990-х годах и в конце остались, постепенно перевозя из послевоенного Вьетнама свои семьи.

То Ань Тунг

"Папа рассказывает, что его судьба все равно приводит в Украине, где бы он ни был. Здесь они чувствуют свободу. Во Вьетнаме им жить труднее морально, а здесь – прямо в кайф", – рассказал вьетнамец То Ань Тунг или Толя, как его зовут в Украине.

О своих забывать не надо, где бы ты ни родился, как бы тебя не воспитывали, какую культуру ты бы не принял. Поэтому я и своим детям рассказывал бы о своих традициях, – добавил он.

Толя уже несколько лет работает в ресторане азиатской кухни в центре Киева. Во взрослом возрасте он на 2 года переехал во Вьетнам, но там ему не очень понравилось.



Толе было 4 года, когда он впервые поехал во Вьетнам / Фото Ukraїner

То Ань Тунг считает, что каждому вьетнамцу, рожденному в другой стране, важно побывать на родине своих родителей, чтобы понять, какой он – родной народ.

Нгуен Тхай Тхань

Нгуен Тхай Тхань или Лена родилась в Киеве. Сначала она помогала родителям вести торговлю. Получив высшее образование, теперь зарабатывает самостоятельно – работает фотографом и является соучредителем бренда одежды, который они создали вместе с друзьями.

"В школе меня воспитывали по украинским традициям, то есть так, как здесь другие люди живут. А дома уже переключаешься как вьетнамка: нет этого украинского уже. Я чувствую себя украинкой вьетнамского происхождения", – подчеркнула Лена.

Узнайте больше о жизни вьетнамцев Украины: смотрите видео Ukraїner

Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.