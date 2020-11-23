Каналы из пула кума Путина Виктора Медвечука ("112", ZIK и NewsOne) негативно влияют на украинцев. В то же время они не транслируют чистую российскую пропаганду. Поэтому, если их отключить, многие из украинцев попадут под влияние той самой жесткой и технологически качественной пропаганды Кремля. Так считают в офисе Президента.

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Как отметил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, он негативно относится "к определенным пулам телеканалов, которые странным образом занимают позицию соседних государств". Речь идет прежде всего об их отношении к внутренней политике Украины и выборам. Об этом Подоляк заявил в комментарии изданию "Бабель".

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"Не желательно, чтобы такие каналы вообще имели возможность влиять на очень хаотично настроенную аудиторию", – отметил он.

По словам Подоляка, собственно 3 канала из пула Медведчука являются негативно влияющими на большую аудиторию.

Но, если мы будем их изолировать, а они все равно будут вещать, то четверть населения будет находиться под влиянием чужеродной пропаганды. Вы считаете, это правильно? Мы обязаны ходить и забирать эти 25 процентов, доказывая свою правоту,

– подчеркнул советник Ермака.

Он отметил, что каналы Медведчука не транслируют чистую российскую пропаганду. Поскольку Кремль ведет более жесткую пропаганду, более примитивную, но технологически качественную. Она – у них более прямолинейная, а на этих каналах ведут себя более мягче.

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