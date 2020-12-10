Если бы усиленные карантинные ограничения ввели перед новогодними праздниками, то они бы не были достаточно эффективными. Несмотря на запрет, люди все равно бы их нарушали во время празднований.

Из-за этого пришлось бы усиливать карантин еще и в феврале 2021 года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает ТСН.

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По его словам, многие представители власти на местах не поддерживали внедрение жестких ограничений на время празднования Нового года.

Из-за этого компромиссом стало усиление карантина с 8 января 2021 года.

Обратите внимание! Представители бизнеса, которые пострадают от карантинных ограничений, получат частичную компенсацию из госбюджета. Общая сумма таких выплат составит 12 миллиардов гривен. Подробнее об этом – читайте здесь.

Ограничения во время локдауна: что запретят

Посещать учебные заведения, кроме дошкольных.

Работу кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Проведение культурно-массовых мероприятий.

Работу салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов.

Посещение музеев, выставок, галерей, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

Работу продовольственных и непродовольственных рынков.



Какие ограничения будут действовать / Инфографика 24 канала