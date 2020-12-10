Почему власть ужесточила карантин после Нового года: объяснение "Слуги народа"
Если бы усиленные карантинные ограничения ввели перед новогодними праздниками, то они бы не были достаточно эффективными. Несмотря на запрет, люди все равно бы их нарушали во время празднований.
Из-за этого пришлось бы усиливать карантин еще и в феврале 2021 года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает ТСН.
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По его словам, многие представители власти на местах не поддерживали внедрение жестких ограничений на время празднования Нового года.
Из-за этого компромиссом стало усиление карантина с 8 января 2021 года.
Ограничения во время локдауна: что запретят
- Посещать учебные заведения, кроме дошкольных.
- Работу кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.
- Проведение культурно-массовых мероприятий.
- Работу салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов.
- Посещение музеев, выставок, галерей, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.
- Работу продовольственных и непродовольственных рынков.
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