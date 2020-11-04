Почему Рада не рассматривает законопроект Зеленского по КСУ: объяснение Арахамии
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского по Конституционному Суду. По его словам, этот "жесткий" документ попридержат к "тотальному исправлению ситуации". Пока же парламентарии хотят начать с "мягкого и ответственного" варианта.
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Об этом Арахамия заявил в комментарии "Украинской правде". Один из руководителей пропрезидентской политсилы подчеркнул, что депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса.
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Есть более мягкий вариант. А более ответственный и жесткий. 3 ноября соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возвращении деклараций. Как своего рода переходный проект, что позволяет хоть частично вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему,
– отметил глава фракции "Слуга народа".
По мнению Арахамии, законопроект Зеленского:
- куда более четко расставляет акценты,
- куда более правильно решает ключевую задачу восстановления законности.
Но его на комитете вообще не рассматривали. Поскольку, по мнению депутатов, это крайне эффективное воспитательное оружие, но оно – уже для полного исправления ситуации.
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По словам Арахамии, у них за последние несколько дней "во время этого конституционного кризиса" появился целый арсенал соответствующих законодательных инициатив.
О каких именно проектах законов говорится
- Законопроект о немедленном возвращении закона об электронном декларировании чиновников.
- "Процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений в КСУ или по изменению минимальной квоты при принятии решений.
- Возможная смена бюджетного финансирования КСУ.
Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безупречность системы. Эту проблему решает только законопроект о полной перезагрузки КСУ. Но, еще раз подчеркну, комитет этот законопроект не рассматривал,
– констатировал Арахамия.
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Что этому предшествовало
- 27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Поэтому последние заблокировали доступ к электронному реестру.
- Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к электронной декларации. После чего реестр открыли.
- Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.
- Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. В ЕС уже заявили, оно противоречит всем европейским ценностям.
КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала
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