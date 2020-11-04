Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского по Конституционному Суду. По его словам, этот "жесткий" документ попридержат к "тотальному исправлению ситуации". Пока же парламентарии хотят начать с "мягкого и ответственного" варианта.

Законпроекты по КСУ от Зеленского и Разумкова: Арахамия назвал за и против по обоим

Об этом Арахамия заявил в комментарии "Украинской правде" . Один из руководителей пропрезидентской политсилы подчеркнул, что депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса.

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Есть более мягкий вариант. А более ответственный и жесткий. 3 ноября соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возвращении деклараций. Как своего рода переходный проект, что позволяет хоть частично вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему,

– отметил глава фракции "Слуга народа".

По мнению Арахамии, законопроект Зеленского:

куда более четко расставляет акценты,

куда более правильно решает ключевую задачу восстановления законности.

Но его на комитете вообще не рассматривали. Поскольку, по мнению депутатов, это крайне эффективное воспитательное оружие, но оно – уже для полного исправления ситуации.

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По словам Арахамии , у них за последние несколько дней "во время этого конституционного кризиса" появился целый арсенал соответствующих законодательных инициатив.

О каких именно проектах законов говорится

Законопроект о немедленном возвращении закона об электронном декларировании чиновников.

"Процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений в КСУ или по изменению минимальной квоты при принятии решений.

Возможная смена бюджетного финансирования КСУ.

Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безупречность системы. Эту проблему решает только законопроект о полной перезагрузки КСУ. Но, еще раз подчеркну, комитет этот законопроект не рассматривал,

– констатировал Арахамия.

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Что этому предшествовало

27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Поэтому последние заблокировали доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к электронной декларации. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. В ЕС уже заявили, оно противоречит всем европейским ценностям.

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КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала