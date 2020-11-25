Украинские военные 24 ноября возле Авдеевки не открыли ответный огонь, потому что надеялись спасти раненого бойца. Медики боролись за жизнь Вячеслава Минкина, однако от полученных травм герой скончался.

Командир бригады отдал приказ эвакуировать раненого военного. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает 24 канал.

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Когда я спросил руководителя бригады, почему не открывался огонь, он ответил, что после поражения снайперским огнем боец оставался в живых, поэтому военнослужащего эвакуировали. Командир решил, что жизнь важнее,

– рассказал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что считает такое решение правильным.

Что еще сказал Хомчак

Право командира принимать на месте решения – одна из идеологических основ НАТО.

Когда российские боевики убили 2 украинских воинов, ВСУ обстреляли позиции врага из минометов.

Россия отправила на Донбасс примерно 12 групп снайперов. Главной задачей боевиков является создание провокаций на передовой. Такими действиями они пытаются вызвать ответный огонь.

Когда снайпер ранил украинского воина, и собратья начали оказывать ему помощь, сразу раздались другие выстрелы.

Заметьте! С 27 июля на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики постоянно его нарушают. Подробнее о войне на Донбассе можно прочитать здесь.