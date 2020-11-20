Проведение выборов на оккупированном Донбассе в марте 2021 года предусмотрено "планом действий". Выборы – это якобы принуждение Кремля к конкретизации.

"План действий по Донбассу" является тем же планом "а", то есть реализацией минских договоренностей. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает "Громадське".

Кстати Ключевое слово – миротворцы, – Арестович о "плане Б" по Донбассу

31 марта мы поставили, чтобы они (Россия – 24 канал) быстро отвечали на вопросы,

– отметил представитель.

По словам Арестовича, если бы назначили дату выборов на 1 октября или 1 декабря 2021 года, то россияне бы сказали, что у них еще есть 6 месяцев для ответа.

Дело в том, что 9 декабря истекает год с момента минских договоренностей. .

Готовы ли жители оккупированных территорий к выборам

Спикер отметил, что нужно учитывать переселенцев, которые вернутся с подконтрольных территорий туда. Арестович утверждает, что это от миллиона до 1,5 миллиона человек.

Тем более, как уверяет Арестович, военные преступники и наемники сбегут. Однако спикер предполагает, что на выборах могут избрать представителей ОПЗЖ.

Это не будут лучшие выборы в истории Украины, но это будет примирение и начало реинтеграции этих территорий,

– подытожил спикер.

Обратите внимание! Ранее украинская делегация в ТКГ представила "План действий по Донбассу". Он содержит 5 пунктов для окончания войны. В частности, проведение местных выборов.



"План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу