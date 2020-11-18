Почему задерживают выплату компенсаций семьям медиков, умерших от COVID-19: объяснение Кабмина
В Кабинете министров объяснили причину, почему задерживают выплаты компенсации семьям медиков, погибших от коронавируса. Там отметили, что идет длительное расследование по каждому случаю.
Объяснение предоставила Министер социальной политики Марина Лазебная. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.
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Расследование проводит Государственная служба по вопросам труда. Как отмечено, уже завершили следствие по 114 случаям. Из которых признали, что:
- 35 были связаны с производством;
- 79 – не связаны.
По данным министра, уже выплатили средства 35 семьям погибших медиков. Однако это лишь меньшая часть. Еще расследуют 136 таких случаев.
В чем проблема
"Оно (расследование – 24 канал) проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их на сегодня в Украине единицы, и это все сдерживает быстрое расследование", – пояснила глава Минсоцполитики.
Она сказала, что денег в Фонде соцстрахования хватает, и правительство готово выплачивать их семьям.
Что известно о выплатах семьям медиков
- В изменениях в государственный бюджет на 2020 год есть статья расходов на финансовую помощь. Она будет касаться родственников тех медицинских работников, которые умерли от коронавируса, выполняя свой профессиональный долг.
- Финансовая помощь родным умерших медработников будет оказываться только раз.
- Также Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей.
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