В Кабинете министров объяснили причину, почему задерживают выплаты компенсации семьям медиков, погибших от коронавируса. Там отметили, что идет длительное расследование по каждому случаю.

Объяснение предоставила Министер социальной политики Марина Лазебная. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

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Расследование проводит Государственная служба по вопросам труда. Как отмечено, уже завершили следствие по 114 случаям. Из которых признали, что:

35 были связаны с производством;

79 – не связаны.

По данным министра, уже выплатили средства 35 семьям погибших медиков. Однако это лишь меньшая часть. Еще расследуют 136 таких случаев.

В чем проблема

"Оно (расследование – 24 канал) проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их на сегодня в Украине единицы, и это все сдерживает быстрое расследование", – пояснила глава Минсоцполитики.

Она сказала, что денег в Фонде соцстрахования хватает, и правительство готово выплачивать их семьям.

Справка. Посреди октября 2020 года сообщали, что с начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медикам, больным COVID-19, уже направили 3,2 миллиона гривен.

Что известно о выплатах семьям медиков