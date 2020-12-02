В последнее время сменились главы Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей. Однако в Офисе Президента такие кадровые изменения не связывают с местными выборами, которые недавно прошли в Украине.

Объяснение ОПУ относительно кадровых изменений среди председателей областных государственных администраций

Как отметил заместитель руководителя президентской администрации Кирилл Тимошенко, Зеленский неоднократно подчеркивал, что основное требование к главам госадминистраций – показать результат работы. Об этом Тимошенко сказал в комментарим "РБК-Украина".

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Поэтому решение об увольнении того или иного главы ОГА президент принимает только после оценки работы его команды – что было сделано или не было сделано во время пребывания на должности,

– отметил заместитель председателя ОПУ.

Он добавил, что во время такой оценки обращают внимание на:

развитие социальных проектов,

улучшение инфраструктуры,

инвестиционную привлекательность,

экономические показатели регионов,

то, как регион противодействует эпидемии COVID-19 и его сотрудничество в этом направлении с местными органами.

"Есть задача построить эффективную работу облгосадминистраций для достижения позитивных изменений. Это рабочий процесс. Произошла децентрализация, и большая ответственность за реформы в стране перешла к власти на местах. Без конструктивного сотрудничества с регионами невозможно достичь существенных изменений к лучшему в стране", – подчеркнул Тимошенко.

Решение по большинству председателей ОГА приняли еще до начала выборов

По данным ресурса, в ОПУ не скрывают, что решения по большинству председателей ОГА были еще до начала избирательного процесса. Однако увольнять их до выборов не хотели, чтобы не расшатывать политическую обстановку в регионе.

Хотя, как признается один из собеседников в команде Зеленского, некоторые перестановки оставались под вопросом. Однако результаты выборов стали "последней каплей".

Сейчас во время замены областных голов у Зеленского делают упор на более сильные и опытные кандидатуры.

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В Украине могут заменить еще 4 глав ОГА

Говорится, в частности, о председателе Запорожской ОГА. По данным издания, нынешнего руководителя области Виталия Боговина "Слуга народа" хочет продвинуть на пост главы Запорожского областного совета.

Кроме того, может лишиться своей должности председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. Дело в том, что она сейчас находится на последних месяцах беременности.

Также в ближайшее время могут сменить глав Днепропетровской и Херсонской ОГА Анатолия Бондаренко и Юрия Гусева соответственно. Последнего могут назначить руководителем Укроборонпрома.