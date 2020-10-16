Президент Украины Владимир Зеленский имеет право вести диалог с народом. И он выбрал форму такого диалога как Общенациональный опрос.

Что такое народовластие

Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" . Как подчеркнул парламентарий , когда мы говорим о народовластии, – это чуть больше, чем право, гарантированное Конституцией. Это даже немного больше, чем в целом подход, что основным сувереном в государстве является украинский народ.

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Это идеология, которая должна охватывать всю страну. Поэтому президент, который объявил это основной своей подходом по формированию государственной политики, абсолютно логично идет к тому, что инициирует общение непосредственно с народом Украины,

– отметил он.

Насколько законен это опрос

Стефанчук подчеркнул, что до сих пор не услышал ни одного ответа на вопрос, какую конкретную норму Конституции или закона нарушает такой опрос. Так, многие ссылаются на статью 19 Конституции, но это положение исключительно касается функций, которые возлагаются на лицо как носителя соответствующего вида власти.

Обратите внимание! Статья 19 – Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

"Но никто не будет отрицать, что президент имеет право вести Facebook, Twitter, даже несмотря на то, что это не предусмотрено законом. Потому что есть понимание естественного права и естественной силы должности. Есть одна вещь – у него есть основная функция президента: выступать гарантом прав и свобод гражданина. И исходя из этого, он ведет свой диалог с народом ", – подчеркнул первый заместитель председателя парламента.

По его словам, это равносильно тому, что он бы вел свой диалог через соцсети. Но он выбрал такую ​​форму. И он определенно имел такое право, об этом сказано и в Конституции.

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Об этом президент заявил 13 октября во видеообращении. Он отметил, что состоять будет этот опрос с 5 вопросов и они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами" .

Известно, что опрос будет проходить возле избирательных участков, где будут стоять волонтеры с урнами. Имитировать он будет бюллетени с вопросами и возможностями ответов "Да" или "Нет".

Одна из руководителей фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в свою очередь рассказала, что к процессу опроса точно не будет привлечен ЦИК. Это будет более волонтерский проект и государственные деньги на него тратить не будут.

Кроме того, у Зеленского заявили, что это не является официально референдумом , поэтому не будет иметь прямых юридических последствий. "Но это не значит, что президент не должен общаться с гражданами в формате монолога".