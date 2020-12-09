Владимиру Зеленскому не стоит опираться на "удобных" людей в своем окружении. Ведь они часто заводят его в ловушку. В то же время президенту нужно собрать вокруг себя команду специалистов.

Сейчас такой команды рядом с главой государства нет, объяснил политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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Поскольку Зеленский был некомпетентным в политике, ведь пришел в нее из другой сферы, за его эффективную работу должен отвечать глава Офиса Президента, считает Гайдай.

Глава ОП, по его мнению, должен обеспечить эту компетенцию, предоставляя президенту нужную информацию. Ведь президент должен видеть ситуацию максимально объективно, не находясь в "теплой ванне".

Я этого пока не вижу по действиям президента и его команды. Поэтому мне не кажется, что я могу каким-то образом поставить какие-то плюсы Ермаку,

– объяснил политтехнолог.

Гайдай вспомнил, как проходили реформы в Грузии. Они не были эффектом только боевого характера Саакашвили. Хоть он и делал много ошибок, но рядом собралась неплохая команда.

"Там были очень разные люди, они были тверды в своих убеждениях что-то сделать. Я такой команды у Зеленского не вижу. Поэтому он слаб, именно благодаря этому", – подчеркнул эксперт.

Зеленскому нужна новая команда, – Гайдай

Гайдай убежден, что главе государства прежде всего никогда не стоит звать в политику или политическую команду кого-то из своих знакомых.

Политтехнолог объяснил, что нужно окружать себя пусть и незнакомыми людьми, но профессиональными. Они могут не быть толерантными к президенту, но уметь говорить ему "нет".

Зеленский такого не сделал, он не нашел таких. Более того, сейчас эти люди преимущественно критикуют его. А его окружение говорит ему, что это – враг,

– сказал Гайдай.

"У президента появляются интересные штампы о "проплаченных экспертах и журналистах", сейчас уже будут об "агентах Кремля". Поэтому ему нужно подумать о другой команде", – подытожил он.