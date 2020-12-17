О признании Владимира Зеленского разочарованием года, протестах ФЛП, расшатывающихся политиками, политических амбициях Дмитрия Разумкова – в программе "6/9" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорил политолог Олег Саакян.

Также он рассказал о вероятной отставке Максима Степанова. Подробнее – читайте на 24 канале.

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О Зеленском и разочаровании года

Любая очарованность будет меняться на разочарованность. Это даже из-за объективных обстоятельств. Если говорить о природе украинцев, есть стереотипные конструкции. Украинцам в школе рассказывают, что роль фигуры и человек может все изменить, но не показывают процессы и не заставляют мыслить. Просто говорят: "Богдан Хмельницкий взял, поднял и освободил Украину".

Новое поколение тоже живет тем, что можно выбрать человека и все изменится. Или же снять плохого человека и все заработает. Поэтому и у нашей власти часто скамейка запасных короткая: на 6, 8, 10 месяцев стоит человек и ждут перемен, а на систему проблемы не смотрят.

Когда появляется такая социология – она манипулирует и использует эти стереотипные конструкции. Само появление такой социологии в конце года – это уже политические технологии. Более того, опрос в такой конструкции другого результата не даст. Тот, кто самый рейтинговый – он и будет самым большим разочарованием. Если относительно Виктора Медведчука в обществе нет никаких ожиданий – то он и наберет 2,5%.

Если поставить Вакарчука, Медведчука, Порошенко и Зеленского, к примеру, то люди уже будут сравнивать. Тогда появится картинка, доверяют ли люди и готовы ли проголосовать.

Справка. Главным разочарованием 2020 года президента Владимира Зеленского назвали 42% украинцев. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.

А разочарование – что это за категория? Это временное. Сегодня моё самое большое разочарование – Верховная Рада, потому что как можно было назначить Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования? Однако это же сегодня, а завтра что-то другое произойдет. Если бы на прошлой неделе спросили – тогда бы сказали, что самым большим разочарованием является шляпа на елке. Это не та категория, которой можно оценивать политиков.

О политических амбициях Разумкова

У Дмитрия Разумкова 100% есть политические амбиции. Иначе он не шел бы на должность спикера. Более того, он опытный политический и политтехнологический человек, поэтому я не думаю, что сейчас у него есть президентские амбиции, ведь есть еще кресло премьер-министра, если говорить на той же вертикали.

Я думаю, что после президента Зеленского вполне вероятно, что политическим камикадзе могут становиться и президенты. Я думаю, что Разумков достаточно умный человек для того, чтобы сейчас диверсифицировать свои риски и точно не создавать себе лишних врагов.

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О протестах ФЛП

Думаю, что там действительно есть небольшое ядро предпринимателей, которым действительно наболело, но рядом с тем я понимаю, что там есть и привезенные люди. Итог таков:

подсветка медиа этого событий – искусственная политическая;

часть акций – искусственно организованная.

Однако проблема действительно существует. И то, что ее сегодня используют – это лишь подтверждение того, что она есть и власти надо обращать на нее внимание. Протесты ФЛП расшатаны политиками, потому что эти акции начались еще тогда, когда пакет не был принят и когда кассовые аппараты не были отсрочены.

Подробнее о проблеме – читайте здесь.

О вероятной отставке Степанова

Зачем снимать сейчас человека с этого электрического стула, если он еще не доработал? Цифры поднимаются. Вот когда локдаун пройдет, нужно будет находить козла отпущения.

Тем более, что по медицинской системе одного лишь кислорода достаточно, чтобы такое снятие было оправдано. Мы понимаем, что там недоработали значительно. Различные ведомства, в частности Минздрав

О том, почему министра здравоохранения Максима Степанова не уволят – читайте по ссылке.