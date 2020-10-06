Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что диалог с хозяином Кремля Владимиром Путиным является необходимым. Благодаря этому можно полностью восстановить Украину и вернуть все ее территории.

Зеленский прокомментировал диалог с Путиным

Как отметил украинский президент в комментарии Politico Europe, если бы не было диалога с Путиным, Украине, в частности, не удалось бы вернуть пленных. Сегодня уже 140 пленников Кремля вернулись домой.

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"Только в нормандском формате – это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые там не рассматривали. Речь идет о возвращении наших моряков, гуманитарных сложностях у крымчан, находящихся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", – подчеркнул украинский президент.

Он добавляет, что с президентом России следует говорить и для завершения войны на Донбассе.

Уверен, мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, некоторые СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности такого диалога: даже в рамках "Нормандии" или минского процесса.

"Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и будем разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", – констатировал Зеленский.

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Что известно о контактах Зеленского и Путина

Лично президенты России и Украины встречались дважды, правда эти встречи проходили в один день – в рамках парижского саммита в нормандском формате. Тогда Зленский говорил с Путиным как тет-а-тет, так и с участием других участников "Нормандии" – канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Обычно политики проводят телефонные разговоры. Общаются они в основном на тему ситуации на Донбассе. Кроме того, украинский президент вспоминает об украинских пленных.