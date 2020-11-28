28 ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов. По этому случаю в разных украинских городах прошли траурные акции. Люди в основном приобщались к инициативе "Зажги Свечу памяти".

Запорожье

Здесь участники возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора , установленному на центральном проспекте города. Также запорожцы несли к памятнику жертвам Голодомора лампадки с зажженными свечами, хлеб, различную выпечку и зерно пшеницы. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Актуально Никогда не сможем забыть никогда не сможем простить,– Зеленский о Голодоморе

Как рассказала участница мероприятия по имени Наталья, она "яблоки детям принесла".

Я думаю, что они смотрят на нас, и мы за них проживаем жизнь. Мама мне с детства рассказывала о Голодоморе. Когда люди смеялись, говорили, что его не было, я всегда знала, что голод был. Мама больше рассказывала о 46 – 47 годах, а о 32 – 33 всегда в семье шепотом рассказывали,

– отметила женщина.

Всего участие в акции чествования жертв Голодоморов в Запорожье приняли участие по меньшей мере сотня горожан. Среди них представители областной и городской властей, священники разных конфессий, бойцы местных частей Национальной гвардии, активисты, волонтеры и ветераны войны на Донбассе.

Кроме того, в течение дня отдельные жители несли цветы и сладости к зданию бывшего дома малютки, где, по данным историков, в годы Голодомора умерли почти 800 детей.

Как почтили память жертв Голодоморов в Запорожье / Фото "Радио Свобода"

Днепр

В центре города продемонстрировали блюда, которые вынуждены были есть украинские крестьяне, чтобы выжить в Голодомор. А желающие могли все попробовать. Получила эта акция называние "Еда 1932 – 1932", а организовал ее "Пласт".

Активисты, в частности, создали инсталляцию – стол с "яствами". Среди блюд, которые приготовили "пластуны", были блины из кормовой свеклы и рапса, из картофельных очистков и початков кукурузы, из перетертой коры деревьев. По словам соорганизатора акции Ирины Трифунтовой, рецепты этих блюд брали из воспоминаний, записанных со слов свидетелей Голодомора.

Мы хотим привлечь внимание прежде всего молодого поколения, которое мало что знает о тех событиях. Эти блюда ни с чем не сравнимы. Оно – несоленое, жареное просто так, без масла. В блинах из свеклы чувствуется немного вкус свеклы и горчинка от рапса. Собственно, все,

– рассказала Трифунтова.

Акция в памяти жертв Голодоморов "Еда 1932 – 1932" в Днепре / Фото "Радио Свобода"

Участники акции выложили надпись "32 – 33" лампадками. А в это же время на привокзальной площади, где раньше стоял памятник Григорию Петровскому, состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв Голодоморов. В память о погибших участники акции зажгли лампадки и свечи. Священники нескольких конфессий – УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УГКЦ отслужили панихиду.

Также в субботу неподалеку от Днепра, на 9-м километре Запорожского шоссе возле Мемориала жертвам Голодоморов и политических репрессий, состоялось возложение цветов.

Возложение цветов по случаю Дня памяти жертв Голодоморов на Запорожском шоссе: видео

По данным историков, Днепропетровская область является одной из тех областей, которые больше всего пострадали от Голодомора 1932 – 33 годов.

Обратите внимание Украинцы зажгли свечи в память о жертвах Голодомора: фото

Харьков

Несмотря на дождь, более полусотни харьковчан собрались у Креста памяти, установленного еще в 1989 году в Молодежном парке. Люди держали в руках флаги Украины и красно-черные знамена, горящие свечи, цветы, связанные охапки пшеницы, лепешки, а также фотографии своих родных, которые умерли от голода. Об этом сообщает Укринформ.

Также здесь состоялась панихида. Молебен отслужил настоятель храма ПЦУ Святого Иоанна Богослова отец Виктор Маринчак.

Геноцид во времена Голодомора – это ответ советской власти на свободолюбие украинцев, которые уже в XIX веке выступали против крепостного права, и потом, в течение 1920-х годов, тысячи восстаний были в Украине против коллективизации. Советская власть жестоко наказывала повстанцев. Элита нации была уничтожена до пня,

– подчеркнул во время панихиды священнослужитель.

По его словам, советская власть надеялась, что народ Украины не поднимется с колен, но этого не произошло – "последние 30 лет мы строим новую жизнь в условиях независимости".

А участник мероприятия Владимир рассказал, что пришел с портретом своей прабабки Марии Игнатьевны, которая не пережила Голодомор.

"Я хорошо знаю о том, что только на территории тогда столичной Харьковщины погибли от голода более 2 миллионов человек, а на территории Украины – в разы больше. Пока мы помним, все они живут", – отметил мужчина.

Чествование памяти жертв Голодоморов в Молодежном парке Харькова: видео

Отметим, на архивных фотографиях времени Голодоморов документалисты сохранили страшные кадры – люди замертво падали прямо на улицах Харькова. В городе сохранились несколько мест захоронения жертв советской продовольственной политики. Одно из таких – крест заморенным голодом детям на улице Академика Павлова. Под ним – несколько десятков перезахороненных останков.

Как почтили память жертв Голодоморов в Харькове / Фото Укринформа

После мероприятия все участники направились к площади Свободы, чтобы присоединиться к общенациональной акции "Зажги свечу". В общем в Харькове свечи памяти зажигали с самого утра.

Традиционно свечи зажгли у мемориала жертвам Голодоморов на выезде из Харькова. В 2008 году место для возведения комплекса выбрали специально, ведь вокруг тогдашней Украинской советской столицы вымирали целые села. И именно здесь проходит дорога на Москву, откуда и пришел голод.

Чествование жертв Голодоморов возле памятника на выезде из Харькова: видео

Волынь

Траурные акции прошли, в частности, в областном центре Луцке. Горожане и гости вместе с местными властями возложили цветы к памятному знаку христианскому милосердию волынян на Замковой площади. После духовенство отслужило панихиду по погибшим, а все присутствующие почтили память погибших в годы Голодоморов минутой молчания и поставили лампадки к символическому кресту.

В Луцке почтили память жертв Голодомора: видео

Кроме того, почтили память жертв Голодоморов в районном Владимир-Волынском. Люди собрались у символической могилы "Борцам за свободу Украины" в парке "Славянский". В конце концов возложили цветы и зажгли лампадки. Завершилось мероприятие минутой молчания.

Владимир-Волынский вспомнил о жертвах Голодоморов / Фото издания БУГ

Советуем ознакомиться Говорить, чтобы помнить: истории украинцев США, переживших Голодомор

Ровно

Митинг-реквием состоялся во дворе Свято-Покровского кафедрального собора. Участники акции присоединились к общенациональной минуте молчания и помянули миллионы загубленных жизней, которые унесли три волны Голодоморов в Украине. Также в храме отслужили панихиду. Об этом сообщает издание "Вісті Рівненщини".

А с наступлением темноты жители зажгли свечи на подоконниках и присоединились к общегородской акции "Зажги свечу памяти".

Акции ко Дню памяти жертв Голодоморов в Ровно / Фото изданий "Известия Ровенщины" и "Все тебе понятно"

Донетчина

По подсчетам Центра исследований геноцида украинского народа, от голода 1932 – 1933 годов на Донетчине умирал практически каждый третий. Здесь почтили память погибших, в частности, в Краматорске и Лимане. В последнем городе состоялось массовое возложение цветов на месте массового захоронения жертв Голодоморов. Также в Донецкой области местные жители зажгли свечи на подоконнике в знак Почета всех погибших в годы Голодоморов.

Чествование памяти жертв Голодоморов в Лимане: видео

Херсон

Жители города собрались у памятника жертвам тоталитарного режима. Сюда люди пришли со свечами и цветами. Некоторые принесли с собой яблоки, сообщает Суспільне.

По словам правозащитницы Натальи Бимбирайте, у тех, кто пришел почтить память жертв Голодомора, не всегда есть погибшие в семье, и вспомнить и почтить сломанные судьбы – это зов сердца.

Мы должны помнить такие даты, их отмечать, чтобы и мы не забывали и последующие поколения. Моя бабушка жила на Черкасщине, и прабабушка и прадедушка. Рассказывали, как они выживали. Как они ели лебеду,

– отметила она.

День памяти жертв Голодоморов в Херсоне: смотрите видео

Смотрите также Панихида по жертвам Голодоморов в Киеве: возглавил молебен Епифаний – фото, видео

Кривой Рог

Здесь люди собрались у памятника жертвам Голодоморов и политических репрессий. Горожане положили хлеб, колоски пшеницы и цветы. Среди участников акции – ученики и студенты, армейцы, представители патриотических организаций и священники. После поминальной панихиды зажгли свечи.

Чествование памяти жертв Голодоморов в Кривом Роге / Фото изданий "Первый городской" и "Весь Кривой Рог"

Житомир

В городе состоялся митинг-реквием. Общественность и власть возложили цветы и колоски пшеницы к Грустному Ангелу и зажгли лампадки. Также Житомир присоединился к всеукраинской акции "Зажги Свечу памяти".

Акции ко Дню памяти жертв Голодоморов в Житомире / Фото Житомирского горсовета

Львов

Поминальные мероприятия состоялись на площади перед памятником Тарасу Шевченко. Несмотря на непогоду, в центре Львова собрались десятки неравнодушных. Люди помолились в память о жертвах Голодоморов и вспомнили погибших минутой молчания. После зажгли более 2 тысяч свечей и лампадок.

Акции чествования жертв Голодоморов во Львове / Фото пресс-службы Львовской ОГА, издание 4studio

Кстати не хватало 6 миллионов человек: СБУ рассекретила архивы советской власти времен Голодомора

Коротко о Голодоморах в Украине

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921 – 1923, 1932 – 1933 и голод 1946-1947 годов.

Самым масштабным был Голод 1932 – 1933 годов – именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.

Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

Массовому голоду в Украине предшествовала череда событий. Речь идет прежде всего об указах относительно наказания за невыполнение планов заготовки зерна и разгром кулацких групп.

Террор голодом, который длился в Украине в 1932 – 33 годах в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.

В СССР эта тема была длительное время запретной. А в 80-х годах прошлого века ее начали исследовать.

Сейчас в Украине, согласно закону от 2006 года "О Голодоморе", голод 1932 – 1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Кроме того, постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские лидеры – Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора, Власа Чубаря, Менделя Хатаевича – признаны виновными в организации Голодомора в Украине.

7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. Сейчас это сделали 17 государств.

Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества. В то же время Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.

Что следует знать о Голодоморах в Украине: смотрите видео 24 канала