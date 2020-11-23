Почти 1 500 заведений прекратили работу: как полиция борется с нарушителями карантина
Карантин выходного дня заработал в минувшие выходные. Полиция уже отчиталась о более тысячи нарушителях. По результатам проверок, в Киеве выявили 243 нарушения карантинных ограничений.
Взялась полиция и за тех, кто без маски в общественных местах. За 2 дня в столице составили лишь 17 административных протоколов за отсутствие маски. Почему так мало и что будут делать с городами, которые не соблюдают ограничений – в эфире 24 канала рассказал Иван Варченко, советник министра внутренних дел.
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За 2 дня в Киеве – 17 человек без масок
По его словам, полиция в течение этой недели будет заниматься профилактической работой. Поэтому меньше штрафов в Киеве, но граждан, которые будут нарушать закон – будут привлекать к ответственности.
Полиция занимается превентивной работой. Она разъясняет гражданам, что их ждет штраф, если будут вызывающе нарушать карантинные ограничения, связанные с ношением масок,
– отметил Варченко.
Карантин выходного дня во Львове
Во Львове местные власти отказались вводить карантин выходного дня. Как отметил советник министра внутренних дел, в Уголовном кодексе Украины и Кодексе об административных правонарушениях нет ряда статей, которые бы позволяли местным властям и предпринимателям нарушать закон.
"Из-за этого предприниматели, органы местного самоуправления и другие должностные лица должны соблюдать украинские законы, которые определены для всей территории Украины", – подчеркнул Варченко.
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Сколько в целом закрыли субъектов хозяйствования в Украине
Кроме этого, сейчас 1 500 рейдовых групп проверяет субъекты хозяйствования. Всего в течение выходных 21 и 22 ноября полицейские проверили 1 509 объектов хозяйственной деятельности. Большинство нарушений – это работа учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запреты. Такие данные есть на сайте Нацполиции.
Кроме того, правоохранители составили 1 144 административных протокола и вынесли 1 395 постановлений за пребывание без масок. И прекратили работу 1 347 субъектов хозяйствования, в частности:
- заведений торгового и бытового обслуживания – 969;
- заведений общественного питания – 327;
- заведений по предоставлению услуг размещения – 18;
- торгово-развлекательных центров – 22;
- спортивных залов и бассейнов – 5;
- дискотек и ночных клубов – 4;
- театров, кинотеатров и музеев – 2.
Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
Больше о том, как украинцы относятся к карантину выходного дня – читайте по ссылке.
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