За хранение, выращивание и сбыт марихуаны ежегодно в США арестовывают более 800 тысяч человек. Зато в Украине за такое преступление осуждают каждого 9 гражданина.

Оказывается, что украинскими законами пренебрегают и иностранцы. Что нашли пограничники у гостя из Литвы – смотрите в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

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Как за марихуану наказывают в разных странах

Отношение к марихуане в разных странах неодинаковое. Например, в США "легальный каннабис" ежегодно пополняет государственный бюджет на 9 миллиардов долларов. В то же время в Северной Корее его вообще не считают наркотиком. А в Амстердаме в честь этого растения даже проводят фестивали, чтобы выбрать лучший сорт.

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Зато в Украине за хранение марихуаны владельца могут посадить в тюрьму.

Что нашли у литовца

Гражданина Литвы, который прибыл в пункт пропуска "Ягодин", угроза тюрьмы не смутила. О том, что человек намерен пересечь границу с "гостинцем", пограничникам сообщили сотрудники СБУ.



Пункт пропуска "Ягодин" / Скриншот с видео

Поэтому углубленно осмотрели авто. После тщательной проверки в конструктивных полостях внедорожника досмотровая группа нашла коробочки с марихуаной.



Пакеты с марихуаной в авто / Скриншот с видео

Всего с автомобиля удалось получить почти 10 килограммов наркотиков. Из-за этого иностранца, который вез марихуану в Польшу, задержали. За такое ​​неудачное путешествие мужчине грозит 8-10 лет лишения свободы.

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