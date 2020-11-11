Почти 10 килограммов марихуаны: как литовец пытался провезти наркотики в Украину
За хранение, выращивание и сбыт марихуаны ежегодно в США арестовывают более 800 тысяч человек. Зато в Украине за такое преступление осуждают каждого 9 гражданина.
Оказывается, что украинскими законами пренебрегают и иностранцы. Что нашли пограничники у гостя из Литвы – смотрите в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.
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Как за марихуану наказывают в разных странах
Отношение к марихуане в разных странах неодинаковое. Например, в США "легальный каннабис" ежегодно пополняет государственный бюджет на 9 миллиардов долларов. В то же время в Северной Корее его вообще не считают наркотиком. А в Амстердаме в честь этого растения даже проводят фестивали, чтобы выбрать лучший сорт.
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Зато в Украине за хранение марихуаны владельца могут посадить в тюрьму.
Что нашли у литовца
Гражданина Литвы, который прибыл в пункт пропуска "Ягодин", угроза тюрьмы не смутила. О том, что человек намерен пересечь границу с "гостинцем", пограничникам сообщили сотрудники СБУ.
Пункт пропуска "Ягодин" / Скриншот с видео
Поэтому углубленно осмотрели авто. После тщательной проверки в конструктивных полостях внедорожника досмотровая группа нашла коробочки с марихуаной.
Пакеты с марихуаной в авто / Скриншот с видео
Всего с автомобиля удалось получить почти 10 килограммов наркотиков. Из-за этого иностранца, который вез марихуану в Польшу, задержали. За такое неудачное путешествие мужчине грозит 8-10 лет лишения свободы.
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- Вблизи сел Красноильск и Селятино, что на Буковине, контрабандистов снимали с забора 2 молодых ребят, которые хотели перенести через границу 17 тысяч пачек сигарет.
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