Почти 100 лет истории: чем особый Украинский свободный университет
Летом 2020 команда медиапроекта Ukraїner впервые провела экспедицию заграницей, исследуя украинское сообщество в Германии. Ее результатом стала серия историй под названием "Страна извне".
В четвертой истории этой серии речь идет об Украинском свободном университетн в Мюнхене – единственный университет с украинским языком преподавания за пределами Украины и один из важнейших центров украинистики в мире, сообщает Ukraїner.
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Созданный украинской интеллигенцией в эмиграции, УСУ стал научным и образовательным институтом для украинской диаспоры, которая не хотела терять свою идентичность.
До распада СССР Украинский свободный университет в Мюнхене был одним из немногих центров в мире, где хранилось украинское культурное наследие и важные исторические документы.
Вследствие новой волны послевоенной миграции и побегов от преследований советского режима сюда приезжали ученые с территории Украины. В УСУ они свободно читали лекции, проводили исследования, издавали книги, чего не могли делать в Советском Союзе.
Если вы называете "Украинский университет", то это не только "университет, который принадлежит украинцам", но также "университет, в котором преподается на украинском языке",
– отметил Роман Яремко, преподаватель УСУ.
"Если вы берете "свободный" – ну почему же он свободный? Очень простое объяснение: свободный потому, что наука, которой занимаются в этом университете, не поддается влияниям политическим", – добавил он.
Украинский свободный университет в Мюнхене / Фото Ukraїner
Сменив три европейских города и отстроившись в послевоенном Мюнхене практически с нуля, УСУ объединил вокруг себя многих ведущих украинских ученых XX века.
Как работает университет
Сейчас в университете работает три факультета: философский, украинистики и государственных и экономических наук. В университете преподают ученые не только из Украины и из диаспоры, но и из Германии, Канады, США.
Украинский свободный университет как учреждение является знаковым не только для Украины, но и для Германии. Член городского совета Мюнхена Габриэла Нефф работает в городском партнерстве с Киевом уже 25 лет.
Она подчеркнула, что УСУ является важным учреждением для украинско-германских отношений и Украине ценно иметь и поддерживать такой институт. Ведь важно, чтобы университет сделали известным, чтобы молодые люди также получали больше возможностей.
"Мы можем делать очень крутые проекты вместе – немцы и украинцы. И для меня этот потенциал просто невероятный", – подчеркнула Габриэла Нефф.
Больше об Украинском свободном университете в Мюнхене смотрите в видео Ukraїner: