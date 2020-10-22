Летом 2020 команда медиапроекта Ukraїner впервые провела экспедицию заграницей, исследуя украинское сообщество в Германии. Ее результатом стала серия историй под названием "Страна извне".

В четвертой истории этой серии речь идет об Украинском свободном университетн в Мюнхене – единственный университет с украинским языком преподавания за пределами Украины и один из важнейших центров украинистики в мире, сообщает Ukraїner.

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Созданный украинской интеллигенцией в эмиграции, УСУ стал научным и образовательным институтом для украинской диаспоры, которая не хотела терять свою идентичность.

До распада СССР Украинский свободный университет в Мюнхене был одним из немногих центров в мире, где хранилось украинское культурное наследие и важные исторические документы.

Вследствие новой волны послевоенной миграции и побегов от преследований советского режима сюда приезжали ученые с территории Украины. В УСУ они свободно читали лекции, проводили исследования, издавали книги, чего не могли делать в Советском Союзе.

Если вы называете "Украинский университет", то это не только "университет, который принадлежит украинцам", но также "университет, в котором преподается на украинском языке",

– отметил Роман Яремко, преподаватель УСУ.

"Если вы берете "свободный" – ну почему же он свободный? Очень простое объяснение: свободный потому, что наука, которой занимаются в этом университете, не поддается влияниям политическим", – добавил он.



Украинский свободный университет в Мюнхене / Фото Ukraїner

Сменив три европейских города и отстроившись в послевоенном Мюнхене практически с нуля, УСУ объединил вокруг себя многих ведущих украинских ученых XX века.

Как работает университет

Сейчас в университете работает три факультета: философский, украинистики и государственных и экономических наук. В университете преподают ученые не только из Украины и из диаспоры, но и из Германии, Канады, США.

Украинский свободный университет как учреждение является знаковым не только для Украины, но и для Германии. Член городского совета Мюнхена Габриэла Нефф работает в городском партнерстве с Киевом уже 25 лет.

Она подчеркнула, что УСУ является важным учреждением для украинско-германских отношений и Украине ценно иметь и поддерживать такой ​​институт. Ведь важно, чтобы университет сделали известным, чтобы молодые люди также получали больше возможностей.

"Мы можем делать очень крутые проекты вместе – немцы и украинцы. И для меня этот потенциал просто невероятный", – подчеркнула Габриэла Нефф.

Больше об Украинском свободном университете в Мюнхене смотрите в видео Ukraїner:

Справка. Экспедиция по Германии реализована в сотрудничестве с ОО "Ателье культуры и спорта" совместно с Фондом "Память, ответственность и будущее" (EVZ), программами "MEET UP! Немецко-украинские встречи молодежи" и "Культура для изменений" при поддержке Украинского культурного фонда.