193 европейские аэропорты находятся под угрозой закрытия. В ближайшие месяцы им грозит неплатежеспособность из-за коронавирусного кризиса, который продолжает наносить ущерб авиационной отрасли.

Аэропорты, оказавшиеся в зоне риска, обеспечивают 277 тысяч рабочих мест и 2,4 миллиарда евро европейского ВВП. Такие данные обнародовала организация ACI Europe, пишет Politico.

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В организации сообщили, что Европе угрожает коллапс значительной части авиатранспортной системы. Поэтому правительства должны приложить больше усилий для поддержки этого сектора. Всего в Европе расположено 740 аэропортов.

ACI Europe не указала, какие именно 193 аэропорта находятся в зоне риска. Впрочем, речь идет о преимущественно региональных аэропортах.

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что:

уровень потока пассажиров снизился на 73% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году;

аэропорты потеряли в сентябре еще 172,5 миллиона пассажиров.

Сколько пассажиров потеряли аэропорты с начала пандемии

Всего из-за пандемии COVID-19 перестали летать с января 2020 года 1,29 миллиарда человек.

По словам генерального директора ACI Europe Оливера Янковеца, через 8 месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми. Впрочем, доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы.

В организации отметили, что под давлением находятся также крупные аэропорты. 20 крупнейших европейских аэропортов имеют задолженность в 16 миллиардов евро. Это эквивалентно почти 60% их прибыли в предыдущие годы.