В Стокгольме задержали женщину, которая почти 30 лет не выпускала из дома собственного сына. Одна из ее родственниц нашла мужчину с многочисленными побоями.

Однако с обвинениями полиции мать не соглашается. Об этом сообщает BBC.

Читайте также Зарабатывали на пандемии: На Днепропетровщине поймали мошенников, которые "продавали" маски

По данным полиции, она не признает, что нанесла телесные повреждения собственному сыну. Сейчас ему уже 40 лет.

Об инциденте удалось узнать от родственников, которые наведалась в их дом после того, как матери стало плохо. После этого ее доставили в больницу.

К теме В Брюсселе на секс-вечеринке задержали евродепутата: СМИ предполагают, что он из партии Орбана

Как сообщает BBC, это был первый визит родственников в гости к матери и сыну за последние 20 лет. Женщина и раньше пыталась привлечь внимание социальных служб к своим родственникам. Причиной было то, что задержанная мать не водила сына в школу.



Задержание женщины / Фото Sven Lindwall

Когда родственница пришла в квартиру госпитализированной женщины, она нашла ее 40-летнего сына в темноте на кухне. Поскольку на теле мужчины обнаружили побои, его также направили в местную больницу. После этого врачи вызвали правоохранителей.

Читайте также В Киеве патрульные обстреляли автомобиль мужчины, который их чуть не протаранил: видео

Полиция уже оградила квартиру матери и сына. Также правоохранители начали расследование, чтобы установить все детали инцидента.