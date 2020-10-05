На Львовщине состоялись международные велогонки Tour de Onur, участие в которых приняли почти 300 шоссейников из разных стран мира. Трехдневный заезд начался в селе Щирец.

"Друг пригласил меня и сказал, что дорога идеально подходит для заезда. Я с нетерпением ждал старта", – поделился велосипедист из Коста-Рики Гильермо.

"Мы любим велоспорт. Здесь классная тусовка. Со всей страны приехали все спортики", – рассказали велосипедистки из Киева Сильвана и Вика.

По словам организаторов, Tour de Onur – это соревнования для любителей. Поэтому принять участие в них мог каждый желающий.

"Для очень многих гонщиков-любителей по велосипедному спорту на шоссе в Украине этот старт – основной старт сезона. Все к нему готовились как к чему-то очень важному, поскольку он является очень сложным физически. А для многих – это последняя гонка сезона. Поэтому очень большое внимание гонщиков приковано к этому старту", – рассказала соорганизатор соревнований Марта Захарова.

В первый день соревнований участники проехали 50 километров в командном заезде. На второй день – вдвое больше. Третий этап – 18 километров, которые нужно преодолеть максимально быстро. Некоторые велосипедисты разгоняются здесь более чем на 70 километров в час. Такие результаты можно показать на дорогах, которые построила компания Onur. Они идеально подходят для шоссейных велосипедов.

"Важный день. Первый раз мы такое мероприятие организовываем во Львове. Надеемся, что будет это традиционно. Почему это важно для компании? Потому что господин Онур начал свой бизнес по производству велосипедов и торговле велосипедами. А на сегодняшний день мы компания, которая по всему миру строит дороги. И эти две идеи мы объединили", – отметил генеральный координатор Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.

Организаторы тура приглашают велосипедистов из всех стран на следующие гонки по новым дорогам, построенными Onur’ом.