На территорию Литвы по гуманитарным причинам разрешили въезд 689 гражданам Беларуси. Из них 285 уже находятся в стране. Кроме того, еще 67 белорусов попросили убежища.

Позиция Литвы

Разрешения на въезд в Литву выдают белорусам, пострадавшим от режима и репрессий, а также активным членам оппозиции. Об этом 7 декабря сообщили в министерстве иностранных дел Литвы, сообщает BNS.

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Хотя протесты в Беларуси все еще продолжаются, поток людей, которые хотят приехать, на самом деле ниже по сравнению с концом лета. Если сначала мы выдавали разрешения несколько раз в день, то сейчас количество заявителей действительно уменьшилось,

– отметила глава МИД Рита Тамашунене.

По ее словам, белорусы могут находиться в Литве, или же вернуться на родину, если сочтут, что им ничего не грозит.

Как белорусы могут выехать в Литву

Граждане Беларуси, которые по особым гуманитарным причинам хотят въехать в Литву, должны обратиться в посольство Литвы в Беларуси относительно получения шенгенской визы.

Кроме того, следует предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины.

Впрочем, если белорусы испытывают преследование или же существует реальная угроза их безопасности и жизни, они могут приехать в Литву и подать ходатайство о предоставлении убежища.

После рассмотрения ходатайства об убежище белорусам предоставляют одну из форм убежища – статус беженца или дополнительную защиту.

Обратите внимание! В воскресенье, 6 декабря, в Минске люди в очередной раз вышли на акцию протеста из-за сфальсифицированных результатов выборов президента. На демонстрациях милиция задержала более 200 человек. Кроме того, во время похорон одного из активистов задержали ведущего траурной церемонии Виталия Казака. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.