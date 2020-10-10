Почти половина населения Нагорного Карабаха покинула дома, – омбудсмен
Почти половина населения Нагорного Карабаха покинула свои дома. Все из-за возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном.
Из-за азербайджанских обстрелов столица самопровозглашенного Нагорного Карабаха Степанакерт превратилась в город-призрак. Об этом рассказал омбудсмен по правам человека непризнанной республики Артак Бегларян, сообщает DW.
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Согласно нашим предварительным подсчетам, около 50% населения Карабаха, из них 90% женщин и детей, около 70 – 75 тысяч человек были вынуждены покинуть свой дом,
– подчеркнул Бегляран.
На улицах города немало бомб, которые не сдетонировали.
Что известно о пострадавших в Нагорном Карабахе
По данным издания, с начала возобновления боевых действий погибли почти 290 человек. Среди них 47 мирных жителей. Кроме того, о потерях среди военных и гражданских заявляли и Азербайджан, и Армения.
Добавим, что ранее Ереван сообщил о гибели 28 своих военнослужащих. Самый молодой из погибших родился в 2002 году.