Почти половина населения Нагорного Карабаха покинула свои дома. Все из-за возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Из-за азербайджанских обстрелов столица самопровозглашенного Нагорного Карабаха Степанакерт превратилась в город-призрак. Об этом рассказал омбудсмен по правам человека непризнанной республики Артак Бегларян, сообщает DW.

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Согласно нашим предварительным подсчетам, около 50% населения Карабаха, из них 90% женщин и детей, около 70 – 75 тысяч человек были вынуждены покинуть свой дом,

– подчеркнул Бегляран.

На улицах города немало бомб, которые не сдетонировали.

Что известно о пострадавших в Нагорном Карабахе

По данным издания, с начала возобновления боевых действий погибли почти 290 человек. Среди них 47 мирных жителей. Кроме того, о потерях среди военных и гражданских заявляли и Азербайджан, и Армения.

Добавим, что ранее Ереван сообщил о гибели 28 своих военнослужащих. Самый молодой из погибших родился в 2002 году.

Обратите внимание! Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Международное сообщество призвало государства прекратить огонь. Накануне стороны провели встречу в Москве и решили прекратить огонь 10 октября в 12:00. Однако соблюсти перемирие им не удалось. Сейчас в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои.